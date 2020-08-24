"Нижегородская область начала применять технологии искусственного интеллекта", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал утвержденную в правительстве РФ концепцию регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года

"Концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года – серьезный шаг вперед в развитии этого важнейшего для страны направления", - сказал Глеб Никитин.

Как заявил 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин, концепция определяет принципы, на базе которых в дальнейшем будет совершенствоваться регуляторика, чтобы появились благоприятные условия для развития искусственного интеллекта и робототехники и исчезли существующие барьеры в самых разных сферах – от медицины до космоса.

"Использование современных решений позволит вывести отрасли на новый, более высокий уровень. Все нововведения будут приниматься с учетом того, что технологии искусственного интеллекта и робототехники должны быть безопасны для людей, они должны работать исключительно на благополучие человека – это ключевое положение концепции", - объяснил Михаил Мишустин.

Глеб Никитин сказал, что Нижегородская область уже включилась в работу по применению искусственного интеллекта в разных сферах жизни.

"В мае прошлого года президент России Владимир Путин обозначил основные задачи, связанные с формированием инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта и нормативной базы. Благодаря деятельности правительства РФ подготовлена база для оптимальной наладки процессов. Нижегородская область уже включилась в работу по применению искусственного интеллекта в разных сферах жизни. Для нас одной из основных точек приложения усилий является Нижегородский научно-образовательный центр мирового уровня, созданный в рамках национального проекта "Наука", - напомнил губернатор.

В настоящее время на базе Нижегородского НОЦ ведутся разработки по нескольким направлениям: цифровые технологии, развитие искусственного интеллекта в медицине и моделировании, квантовые технологии.

Так, например, ННГУ им.Лобачевского реализует проект по развитию искусственного интеллекта в медицине, цель которого – формирование облачной платформы для диагностики и анализа заболеваний человека, животных и растений по данным 3D-исследований.

Группа компаний "СкадТех" активно занимается единой платформой управления коммунальными сетями города, что позволит проводить оперативный мониторинг с последующей оценкой, а специалисты НГТУ им. Алексеева - универсальными цифровыми программно-аппаратными устройствами защиты и управления электрических сетей.

Также на базе НОЦ ведется создание цифровой системы оперативного мониторинга, прогнозирования и реагирования на неблагоприятные экологические события в водной среде (геоинформационной системы "Ока-Волга"). В проекте принимают участие Институт прикладной физики РАН и ведущие вузы: ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, ННГАСУ, ПИМУ, ВГУВТ.

Специалисты РФЯЦ ВНИИЭФ разрабатывают технологии моделирования на основе искусственного интеллекта. В рамках проекта происходит моделирование процессов аэро-, гидродинамики и прочности, которые возникают при проектировании и эксплуатации изделий в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Стоит отметить, что на территории Нижегородской области функционирует ряд инновационных компаний в сфере искусственного интеллекта.

По словам Михаила Мишустина, утвержденная на федеральном уровне концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники предусматривает также меры финансового стимулирования. "Уже действует ряд мер поддержки разработчиков в этой сфере. Будем их усиливать, развивать государственно-частное партнерство, - сказал глава кабмина.

"Уверен, что решения, принимаемые на федеральном уровне, позволят нашему региону реализовать еще больше проектов. Конечно, есть немало эффективных корпоративных идей в сфере искусственного интеллекта, но по-настоящему масштабные проекты могут быть реализованы только в рамках сотрудничества", - подытожил Глеб Никитин.