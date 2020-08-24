Эксперты проверяют доступную среду в парках и скверах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Эксперты проверяют доступную среду в парках и скверах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Мониторинг объектов благоустройства на их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья ведется в рамках партийного проекта "Единая страна – доступная среда". В экспертную группу входят специалисты по доступной среде, представители администраций и подрядных организаций.

Как отметила региональный координатор партийного проекта "Единая страна - доступная среда" Ольга Никитина, проблеме доступности городской инфраструктуры для маломобильных граждан и людей с ОВЗ долгое время не уделялось должного внимания, но ситуация меняется. И сегодня при благоустройстве территорий учитываются эти требования, но в этой работе еще много пробелов и вопросов.

"Необходимо четкое межведомственное взаимодействие и контроль в формировании доступной городской инфраструктуры. Мы заключили соглашение с администрацией Нижнего Новгорода, что с сертифицированными организациями и экспертами обследуем парки и скверы на предмет доступной среды. Такие рейды позволяют оценить уровень проделанной работы по оснащению специальными средствами городских пространств, а также выявить недостатки прямо на месте. Обязательно в мониторинговых мероприятиях принимают участие и представители администрации, и подрядчики. Наша задача – не найти виноватых или наказать кого-то, а совместными усилиями постараться исправить те ошибки и недочеты, которые выявлены в ходе объездов. И обнадеживает то, что на всех объектах, где есть недоработки, или нарушения, эти вопросы пытаются решить, исправить", - рассказала Ольга Никитина.

По ее словам, к созданию доступной среды необходимо подходить тщательно на всех этапах – от технического задания для проектировщиков до исполнения всех требований подрядчиками во время ремонтных работ.

"Сегодня, к примеру, мы инспектировали сквер Люкина в Московском районе. В проекте учтены элементы по доступной среде – тактильная плитка, специальные таблички, низкие заезды. Но часть из них выполнены с нарушениями, и вряд ли они в таком виде помогут человеку с ограниченными возможностями чувствовать себя безопасно и комфортно. И к этому должно быть серьезное внимание", - добавила Ольга Никитина.

Всего в Нижнем Новгороде в рамках партпроекта проверено уже более 30 общественных пространств.

По итогам мониторинга все замечания и выработанные предложения будут переданы в администрацию Нижнего Новгорода.