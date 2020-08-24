Молодежный форум "iВолга" стартовал в ПФО Общество

Молодежный форум "iВолга" стартовал в Приволжском федеральном округе 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Впервые Форум проходит в онлайн-формате.

Образовательная программа Форума реализуется в рамках четырех смен:

- "Наша Победа" для молодых людей, заинтересованных в развитии сферы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти;

- "Наука и цифровые технологии" для студентов и аспирантов, занимающихся научно-технической деятельностью;

- "Территория для жизни" для урбанистов, архитекторов, дизайнеров и экологов;

- "Мой бизнес" для экономистов и молодых предпринимателей.

Также пройдут конкурсы грантов Фонда гражданского общества ПФО и конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Важное место в программе "iВолги" занимает обучение полезным "гибким навыкам" в рамках программы SoftSkills. Платформа Форума адаптирована и для участников с ограниченными возможностями в здоровье (слабовидящие и слабослышащие).

В рамках культурно-досуговый программы запланировано проведение интерактивных мероприятий: утренних зарядок, завтраков "с шефом", онлайн-квизов, иммерсивных спектаклей, онлайн-концерта и обеденных диджей-сетов, вечеров с известными людьми.

Штаб Форума располагается в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Все предыдущие годы "iВолга" проходила на территории Самаркой области на Мастрюковских озерах. Ежегодно на Фестивальной поляне собирались 2 000 резидентов "iВолги" из всех регионов ПФО. В этом году количество резидентов увеличилось до 3,5 тысяч человек, а зрителями дистанционной "iВолги" могут стать до 50 тысяч молодых людей со всей России.

С видео-приветствием к участникам обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров:

"Уже 7 лет iВолга – это центральная молодёжная площадка Приволжья. Именно здесь появляются новые идеи, которые потом становятся реальностью. Участники iВолги получают огромный стимул к развитию и новым достижениям, к реализации своей мечты. В этом году мы впервые проводим iВолгу дистанционно. Это абсолютно новый формат, и он позволил присоединиться к программе Форума ещё большему числу молодых людей", - сказал он.

"Я уверен, что каждый из вас узнает много нового и полезного, расширит свои горизонты, станет профессиональнее и компетентнее, познакомится с настоящими историями успеха. А те, кто победит и выиграет гранты, получат реальную возможность реализовать свои инициативы. Удачи вам и успехов!", - подытожил полпред.