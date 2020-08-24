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Доследственная проверка организована после падения 15-летнего подростка из окна квартиры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, днем 24 августа этого года девочка выпала из окна четвертого этажа дома по ул. Сергея Есенина в Канавинском районе.
В настоящее время она находится в больнице, где ей оказали необходимую помощь.
По предварительным данным, произошел несчастный случай. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебная экспертиза.
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