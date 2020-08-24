НБД-Банк и IT-компания Lad предлагают малому бизнесу онлайн-кассы в аренду Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

ПАО "НБД-Банк" совместно с IT-компанией Lad расширяют условия партнерской программы в рамках комплексных мер поддержки предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе банка, теперь клиенты НБД-Банка могут взять онлайн-кассу в аренду, при этом получив комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники специалистами IT-компании Lad, включая регистрацию в Федеральной налоговой службе.

Аренда онлайн-касс - доступная альтернатива покупке, которая позволяет предпринимателям не извлекать из оборота средства на ее приобретение. Также это обеспечивает более гибкий подход к развитию предприятия: можно взять в аренду кассу только тогда, когда она необходима, и на нужное количество торговых точек. Особенно это актуально для начинающих предпринимателей, которые только начинают развивать свое дело.

Услугой "Аренда онлайн-касс" могут воспользоваться предприниматели, имеющие открытый расчетный счет в НБД-Банке. Также в рамках партнерской программы клиенты банка могут воспользоваться льготными условиями приобретения контрольно-кассовой техники. Подробная информация на сайте www.nbdbank.ru или у менеджеров в офисах банка.