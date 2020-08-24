"Единая Россия" предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу Общество

"Единая Россия" предложила ряд механизмов, которые обеспечат достижение указанной цели, а подключение к газораспределительным сетям для граждан станет бесплатным. Об этом сообщили в НРО партии.

Средняя стоимость подключения к газу сегодня составляет порядка 400 тысяч рублей, напомнил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании по вопросу газификации регионов с участием профильных министерств и ведомств. Сейчас за подведение газа отвечают регионы. "Газпром" строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом — чем дальше от трубы — тем дороже. Бывали случаи, когда гражданам за эту услугу предлагали заплатить астрономические суммы — к примеру, в Тюменской области жителю одного села выставили счет на 28 миллионов рублей. Все потому, что магистраль была перегружена, и до его дома нужно было тянуть 41 километр труб. В "Единой России" считают, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан — они должны платить только за газовые котлы или плиты.

"При этом необходимо компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других", — сказал Андрей Турчак.

Помимо прочего, в России сейчас затянуты сроки подведения газа к домам — в некоторых регионах люди ждут голубое топливо до двух лет. В Минэнерго согласны с предложением "Единой России" сократить этот период до трех месяцев.

Поддерживают в ведомстве и идею введения принципа "единого окна".

"Люди должны иметь возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные организации, а не бегать по инстанциям. Также должен действовать единый и понятный стандарт сроков подключения домовладений", — подчеркнул Андрей Турчак.

Но не везде можно провести газ — к примеру, до малонаселенных деревень Сибири и Дальнего Востока строить магистральный газопровод нерентабельно. В таком случае для жителей должны действовать особые, справедливые, условия — поскольку они должны покупать сжиженный газ в баллонах, который дороже трубопроводного.

"В целом в части снижения стоимости сжиженного газа для населения есть серьезная тема, над чем поработать, в частности, ввести систему долгосрочных контрактов для бытового потребления граждан, увеличить норматив продажи топлива нa бирже", — заявил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. Это позволит жителям труднодоступных территорий значительно экономить на отоплении домов.

Эти и другие предложения должны лечь в основу федерального проекта "Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года". В нем будут определены конкретные целевые показатели по регионам, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения. Таким образом, мероприятия по газификации синхронизируются с нацпроектами, их темпы возрастут, также будет определен единый оператор газификации для каждого региона. Именно на нем будет лежать ответственность за доведение газа от трубопровода до каждого дома.

Как сообщил региональный координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя", руководитель аппарата комитета по жилищной политике и градостроительству Законодательного собрания Александр Рыжов, в Нижегородской области газом снабжается 84% жилья, в том числе природным газом – 77%, сжиженным углеводородным газом – 7%.

"В нашем регионе для ускорения и удешевления газификации созданы необходимые законодательные условия, а в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020 - 2022 годы строится 71 объект газоснабжения, при этом общая протяженность строящихся газопроводов составит 490,61 км. Для нижегородцев, желающих провести в свои дома природный газ, удешевление и упрощение газификации очень актуально и важно. Заслуженной популярностью у граждан пользуется льготное технологическое присоединение к сетям газоснабжения. Однако новое предложение "Единой России" о бесплатном проведении газа до жилых домов просто отличное", - считает Александр Рыжов.

По его мнению, реализация новых предложений позволит проводить газификацию быстрее и выгоднее.

"Мы предложим адресные меры поддержки малообеспеченных граждан в виде компенсации затрат по кредитам не только на газификацию домовладения, но и на покупку и установку газового оборудования в дом. Также важно продумать вопрос и о бесплатной газификации социальных объектов, обслуживающих жителей. Социальные объекты проектируются рядом с жильем, и газификация населенных территорий должна проводиться комплексно", - отметил координатор партпроекта.

Он также подчеркнул, важно, чтобы новый федеральный проект учел нижегородский опыт, специфику, потребности.

"Важный вопрос для нашей области - строительство магистрального газопровода "Шаранга – Шахунья – Йошкар-Ола" и шести газораспределительных станций в целях газификации 13 районов, расположенных севере Нижегородской области, юге Кировской области и северо-западе Республики Марий Эл. Он должен быть решен. Уверен, новые предложения "Единой России" дадут реализации планов газификации Нижегородской области новый импульс, позволят улучшить качество жизни многих нижегородцев", - резюмировал Александр Рыжов.