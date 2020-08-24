Ортопедические матрасы: какой лучше выбрать

Очень часто люди не задумываются о матрасах, а потом из-за этого сталкиваются с определенными проблемами. Покупая кровать, мало кто обращает внимание на то, какой матрас входит в комплект. Данная статья направлена на информирование людей о различных видах матрасов, а также о том, какой будет оптимальнее в той или иной ситуации.

Виды матрасов

Условно можно выделить 3 группы:

беспружинные;

пружинные;

надувные.

Для ежедневного использования следует обращать внимание на беспружинные и пружинные модели, так как считается, что надувные наносят определенный вред здоровью человека. Рассмотрим более подробно эти виды. Честные распродажи матрасов проводит компания "Фабрика матрасов".

Преимущества

Эти виды чем-то похожи между собой и имеют ряд преимуществ:

использование гипоаллергенных наполнителей (придает устойчивость к образованию плесени и не поддается процессу гниения);

существуют 3 степени жесткости, которые рассчитываются относительно допустимой нагрузки (мягкая, средне-жесткая, твердо-жесткая);

по характеристикам они подойдут для людей различных комплекций и состояния здоровья (существуют ортопедические разновидности, материалы с функцией распределения нагрузки на тело);

от типа и модели зависит срок эксплуатации, который может варьировать от 5 до 12-15 и более лет;

классический вариант выполнения, который обеспечит максимальное удобство;

также имеются рулонные тонкие матрасы в вакуумной упаковке, в которой воздух откачивается для более рациональной транспортировки;

цена зависит от стоимости сырья (широкий диапазон, позволяющий приобрести матрас недорого);

габариты, подходящие для кроватей или диванов;

односторонние или двусторонние с различными добавками сторон блока (симметричной или асимметричной);

также часто изготавливаются они не только массовыми способами, допуская выпуск индивидуальных моделей, с учетом пожеланий клиента;

Какие модели считаются лучшими

У любого производителя матрасов имеются свои фавориты, которые приобретаются чаще всего. Такими "лидерами продаж" обычно становятся:

ортопедические матрасы;

двусторонние с различной степенью жесткости сторон (средне-жесткая и жесткая);

с разницей сторон относительно жесткости (двухместный матрас, каждая из сторон которого рассчитана на вес партнеров, их разницу);

двусторонние с терморегуляцией (одна сторона является теплой, выполнена из овчины; другая – прохладная, выполненная из хлопка или льна);

матрасы, выполненные из пены, имеющие «эффект памяти», способность обволакивания тела при нагревании.

Цена на тот или иной матрас зависит от производителя, вида, качества использованных материалов и многого другого. Поэтому при выборе, какой же матрас лучше купить, следует ответить на несколько вопросов, определив критерии поиска подходящего варианта.

Какой матрас лучше купить

Лучше всего, конечно же, не экономить на покупке, чтобы обеспечить себе спокойный и комфортный сон. Если нагрузка на позвоночник в течение дня слишком велика или с ним имеются какие-либо проблемы, то следует приобретать ортопедические модели. Вот только какой ортопедический матрас самый лучший?

Чтобы верно подобрать ортопедический матрас следует обратиться к специалисту, он подскажет, что следует выбрать, дабы не навредить здоровью.

Нужно выяснить некоторые критерии подбора:

будет он жестким или мягким;

материалы изготовления (чаще всего выбирают холлофайбер, так как у него есть ряд преимуществ, одним из которых является демократичная цена) и так далее.

Лучшие ортопедические матрасы очень часто состоят из латекса, так как латексные модели обладают подходящими для этого свойствами. Очень часто рекомендуют приобретать латексные матрасы, так как они имеют ортопедические свойства. Также на ортопедические модели очень часто дают скидки, что позволяет приобрести их относительно дешево.

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