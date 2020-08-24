Еще меньше ограничений: для нижегородцев открываются кинотеатры

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 августа внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, который действует на территории региона для недопущения распространению коронавирусной инфекции.

Изменения предусматривают возобновление работы кинотеатров.

"Очень много в последнее время получал вопросов и обращений по поводу работы кинотеатров. Конечно, хотелось разрешить их деятельность намного раньше. Я и сам очень люблю ходить в кино. Но ситуация обязывала к постепенности принимаемых решений. Во взаимодействии с Роспотребнадзором были выработаны необходимые меры, позволяющие вводить очередные послабления", - рассказал Глеб Никитин.

"Мы продолжаем расширять возможности второго этапа снятия ограничений и раздвигать его рамки, принимая тактические решения. Чем стабильнее ситуация с заболеваемостью и чем увереннее чувствует себя региональная система здравоохранения, тем больше появляется пространства для маневра", - добавил губернатор.

Работа кинотеатров возобновляется при условии выполнения ряда требований:

- зал будет заполнен не более, чем на 30% от общей вместимости, а зрители должны сидеть на расстоянии в 1,5 метра друг от друга (за исключением совместно приобретающих билеты);

- организаторы показа должны обеззараживать воздух бактерицидными облучателями

- в залах запрещается принимать пищу

- посетителям необходимо носить медицинскую маску

- между сеансами зал должны полностью дезинфицировать (по вирусному режиму).

Напомним, что как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 13 марта Глеб Никитин подписал указ о введении на ее территории режима повышенной готовности.

Тогда же на территории региона приостановилась деятельность учреждений культуры (кинотеатров, музеев, театров, библиотек), государственных и муниципальных спортивных учреждений (ФОКов, бассейнов, спортивных залов).