Еще меньше ограничений: для нижегородцев открываются кинотеатры

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 августа внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, который действует на территории региона для недопущения распространению коронавирусной инфекции.
Изменения предусматривают возобновление работы кинотеатров.
"Очень много в последнее время получал вопросов и обращений по поводу работы кинотеатров. Конечно, хотелось разрешить их деятельность намного раньше. Я и сам очень люблю ходить в кино. Но ситуация обязывала к постепенности принимаемых решений. Во взаимодействии с Роспотребнадзором были выработаны необходимые меры, позволяющие вводить очередные послабления", - рассказал Глеб Никитин.
"Мы продолжаем расширять возможности второго этапа снятия ограничений и раздвигать его рамки, принимая тактические решения. Чем стабильнее ситуация с заболеваемостью и чем увереннее чувствует себя региональная система здравоохранения, тем больше появляется пространства для маневра", - добавил губернатор.
Работа кинотеатров возобновляется при условии выполнения ряда требований:
- зал будет заполнен не более, чем на 30% от общей вместимости, а зрители должны сидеть на расстоянии в 1,5 метра друг от друга (за исключением совместно приобретающих билеты);
- организаторы показа должны обеззараживать воздух бактерицидными облучателями
- в залах запрещается принимать пищу
- посетителям необходимо носить медицинскую маску
- между сеансами зал должны полностью дезинфицировать (по вирусному режиму).
Напомним, что как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 13 марта Глеб Никитин подписал указ о введении на ее территории режима повышенной готовности.
Тогда же на территории региона приостановилась деятельность учреждений культуры (кинотеатров, музеев, театров, библиотек), государственных и муниципальных спортивных учреждений (ФОКов, бассейнов, спортивных залов).
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