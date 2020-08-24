Банк "Открытие" предложил юрлицам и ИП электронное подключение инкассации

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Банк "Открытие" предложил своим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям электронное подключение услуг инкассации. В пресс-службе банка пояснили, что теперь предприниматели могут подписать документы на услуги инкассации без посещения отделения банка. Для подключения доступна как классическая инкассация, так и инкассация с помощью автоматической депозитной машины (АДМ).
Чтобы воспользоваться сервисом клиенты могут подать заявку любым удобным способом - через интернет банк "Бизнес-Портал", сайт банка или колл-центр. Далее необходимо согласовать и подписать договор в режиме онлайн с помощью простой электронной подписи.
"Наша задача – предоставить максимальное количество сервисов и услуг через дистанционные каналы. Сделать проведение рутинных операций для предпринимателей простым, оперативным и безопасным в режиме 24/7. Уже сегодня более 90% наших клиентов пользуются услугами банка через удаленные каналы обслуживания", - рассказал начальник управления развития электронного бизнеса для юридических лиц банка "Открытие" Дмитрий Шенберг.
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