Обзор Canon EOS 800D kit 18-55 IS STM

Зеркальная камера Canon 800d подойдет для тех, кто только начинает заниматься профессиональной фотосъемкой. Это наилучший вариант для первого фотоаппарата, который включает в себя также функции профессиональной техники.
В камере Canon 800D kit идеальное соотношение цены и качества. А потому многие и решают купить именно ее. Как показывают обзоры, с ее помощью можно добиться высокого качества фотографий и видеоматериалов. Эту модель зеркалки Canon можно приобрести в интернет-магазине "АВС Фото".
Про фотоаппарат Canon EOS 800D
Цифровой фотоаппарат Canon EOS 800D kit 18-55 IS STM имеет массу преимуществ, которые и выделяют его среди камер подобной категории. При этом характеристики склоняют его больше в профессиональную сторону, нежели в любительскую.
Камера имеет такие особенности:
- новичкам точно понравится новый интерфейс. На изображении можно увидеть электронную разметку, которая дает подсказку о том, что меняет те или иные настройки. Это крайне удобно, особенно если Вы только начинаете заниматься этим делом;
- камеру можно смело назвать полупрофессиональной благодаря тому, что она оснащена сенсором APS-C, матрицей на 24 МП, автофокусировке на 45 точек, оптическому видоискателю. Также можно быстро и просто вернуться к стандартным настройкам;
- девайс может похвастаться не только автофокусом, но и в целом качественной автоматикой. У Вас не возникнет проблем с переключением настроек, поиском нужных режимов. Ничего не будет вылетать или сбиваться. Многие профессионалы уже оценили работу данного фотоаппарата;
- для новичков есть встроенные интересные фильтры, благодаря чему не придется долго обрабатывать полученные фотографии;
- камера подойдет и для студийной съемки, и для фотографирования пейзажей. Есть много режимом, переключая которые Вы будете настраивать камеру под нужную съемку.
Основные характеристики фотоаппарата Canon EOS 800D kit 18-55 IS STM
Камера Canon EOS 800D обладает такими параметрами:
- благодаря оптическому видоискателю Вы будете видеть мир на фотографиях и видео таким, каков он есть на самом деле;
- датчик изображения 24,2 МП формата APS-C показывает отличные результаты в детализации предметов. Также благодаря ему можно делать качественные фотографии в условиях плохого освещения;
- непрерывная съемка будет осуществляться со скоростью шесть кадров в секунду;
- Вы сможете запечатлевать яркие моменты серийной съемки со скоростью шесть снимков в секунду;
- прикрепление объектива осуществляется через байонет Canon EF и EF-S;
- автофокусировка в режиме Live View обеспечивает молниеносную фокусировку в течение 0,03 секунд;
- экран 3 дюйма имеет функцию наклона, а потому Вам будет удобно делать съемку даже с самых неожиданных ракурсов;
- видеоматериалы будут иметь качество Full HD. Это гарантия четкого изображения, детализации, и качества движущихся объектов;
- есть возможность беспроводного подключения к любым девайсам, как смартфон или планшет.
В комплекте Вы получите зарядное устройство, инструкцию, аккумулятор, ремень, крышку камеры и сам девайс. Также в комплектацию входит гарантийный талон.
Можно сделать вывод, что девайс Canon EOS 800D точно понравится начинающим фотографам отличным соотношением возможностей и стоимости. Уверенные любители найдут в этой технике много полезных функций для себя, которые облегчают процесс работы.
Камеру можно смело брать с собой в путешествия, делать бытовые снимки. Она отлично себя зарекомендовала, как полупрофессиональная техника, с помощью которой можно запечатлеть яркие и важные моменты жизни.
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