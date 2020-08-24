Обзор Canon EOS 800D kit 18-55 IS STM

Зеркальная камера Canon 800d подойдет для тех, кто только начинает заниматься профессиональной фотосъемкой. Это наилучший вариант для первого фотоаппарата, который включает в себя также функции профессиональной техники.

В камере Canon 800D kit идеальное соотношение цены и качества. А потому многие и решают купить именно ее. Как показывают обзоры, с ее помощью можно добиться высокого качества фотографий и видеоматериалов. Эту модель зеркалки Canon можно приобрести в интернет-магазине "АВС Фото".

Про фотоаппарат Canon EOS 800D

Цифровой фотоаппарат Canon EOS 800D kit 18-55 IS STM имеет массу преимуществ, которые и выделяют его среди камер подобной категории. При этом характеристики склоняют его больше в профессиональную сторону, нежели в любительскую.

Камера имеет такие особенности:

новичкам точно понравится новый интерфейс. На изображении можно увидеть электронную разметку, которая дает подсказку о том, что меняет те или иные настройки. Это крайне удобно, особенно если Вы только начинаете заниматься этим делом;

камеру можно смело назвать полупрофессиональной благодаря тому, что она оснащена сенсором APS-C, матрицей на 24 МП, автофокусировке на 45 точек, оптическому видоискателю. Также можно быстро и просто вернуться к стандартным настройкам;

девайс может похвастаться не только автофокусом, но и в целом качественной автоматикой. У Вас не возникнет проблем с переключением настроек, поиском нужных режимов. Ничего не будет вылетать или сбиваться. Многие профессионалы уже оценили работу данного фотоаппарата;

для новичков есть встроенные интересные фильтры, благодаря чему не придется долго обрабатывать полученные фотографии;

камера подойдет и для студийной съемки, и для фотографирования пейзажей. Есть много режимом, переключая которые Вы будете настраивать камеру под нужную съемку.

Основные характеристики фотоаппарата Canon EOS 800D kit 18-55 IS STM

Камера Canon EOS 800D обладает такими параметрами:

благодаря оптическому видоискателю Вы будете видеть мир на фотографиях и видео таким, каков он есть на самом деле;

датчик изображения 24,2 МП формата APS-C показывает отличные результаты в детализации предметов. Также благодаря ему можно делать качественные фотографии в условиях плохого освещения;

непрерывная съемка будет осуществляться со скоростью шесть кадров в секунду;

Вы сможете запечатлевать яркие моменты серийной съемки со скоростью шесть снимков в секунду;

прикрепление объектива осуществляется через байонет Canon EF и EF-S;

автофокусировка в режиме Live View обеспечивает молниеносную фокусировку в течение 0,03 секунд;

экран 3 дюйма имеет функцию наклона, а потому Вам будет удобно делать съемку даже с самых неожиданных ракурсов;

видеоматериалы будут иметь качество Full HD. Это гарантия четкого изображения, детализации, и качества движущихся объектов;

есть возможность беспроводного подключения к любым девайсам, как смартфон или планшет.

В комплекте Вы получите зарядное устройство, инструкцию, аккумулятор, ремень, крышку камеры и сам девайс. Также в комплектацию входит гарантийный талон.

Можно сделать вывод, что девайс Canon EOS 800D точно понравится начинающим фотографам отличным соотношением возможностей и стоимости. Уверенные любители найдут в этой технике много полезных функций для себя, которые облегчают процесс работы.

Камеру можно смело брать с собой в путешествия, делать бытовые снимки. Она отлично себя зарекомендовала, как полупрофессиональная техника, с помощью которой можно запечатлеть яркие и важные моменты жизни.

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