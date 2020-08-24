"Норникель" завершил сбор разлившегося топлива и готов приступить к восстановлению окружающей среды

29 мая 2020 года в Норильске на ТЭЦ-3 ПАО "ГМК "Норильский никель" произошел инцидент, который продемонстрировал потенциал компании в борьбе с преодолением последствий ЧП. Подобный опыт смогут взять на вооружение другие компании из горно-металлургической отрасли.

Внезапно просевшие опоры резервуара с топливом привели к разливу нефтепродуктов. Ситуацию осложнил возникший сразу после этого пожар, спровоцированный работой транспортной техники близ места катастрофы.

Огнем было охвачено примерно 300 м² площади территории "Норникель" ТЭЦ, поэтому преодоление последствий чрезвычайной ситуации началось с локализации пламени и его тушения.

Операция по спасению экологии Таймыра

С первых минут, когда стало известно, что в "Норникель" авария, ликвидировать ее последствия в компании стали силами Норильско-Таймырской энергокомпании и подразделением Заполярного филиала, которые входят в ГК "Норильский никель".

Эффективность экстренно принятых мер была понятна уже утром следующего дня, когда было собрано более 100 тонн разлившегося дизельного топлива. В тот же день на прилегающей к тепловой электростанции территории был замещен загрязненный грунт, а поверхность почвы обработана сорбирующими дизель веществами.

Чтобы исключить попадание в водные объекты региона продуктов нефтеперегонки, представители компании совместно со специалистами Росприроднадзора с воздуха осмотрели территорию системы рек, входящих в Норило-Пясинский бассейн.

Одновременно с этим в "Норникель" разлив устраняли с привлечением газоспасательной службы. Спасатели установили плавучие заграждения — боны — на конечном участке реки Амбарки. Эти меры были приняты для того, чтобы препятствовать распространению дизельного топлива и сбору его из вод реки.

Чтобы в "Норникель" катастрофа подобного рода не повторилась, специалисты Норильско-Таймырской энергетической компании осмотрели другие резервуары с топливом. Их внимание было направлено на выявление возможного таяния грунта в условиях вечной мерзлоты с последующей просадкой почвы — именно по этой причине были разрушены опоры резервуара на ТЭЦ-3.

Спустя несколько суток проведенные работы по ликвидации "Норникелем" ЧП оценили в правительстве Красноярского края, где была создана рабочая группа, возглавил которую Анатолий Цыкалов, зампредседателя регионального органа исполнительной власти. Группа работала в том числе на месте происшествия.

Цыкалов отметил, что вызов, брошенный "Норникелю" утечкой топлива, компания преодолеет собственными силами и в короткие сроки. В тот момент ежедневно в устранении разлива нефтепродуктов было задействовано почти 90 сотрудников компании АО "НТЭК". В распоряжении компании также были все необходимые для этого технические ресурсы.

В последующем дополнительно были задействованы силы МЧС, "Газпромнефти", Северного филиала "Морспецслужбы", "Транснефти-Сибирь", а темпы откачки топлива ускорены, чтобы быстрее завершить операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Благодаря тому, что в первые сутки с момента происшествия было сделано все возможное по локализации загрязнения, распространения дизельного пятна не произошло. В результате было собрано более 90 % дизеля, около 70 % загрязненного грунта.

Восстановление окружающей среды

В "Норникель" топливо, собранное спасателями, утилизируют и приступят к следующей стадии преодоления чрезвычайной ситуации: привлекут специалистов-экологов, которые предложат решения по улучшению экологии на месте аварии.

Всего на месте аварии было собрано более 33 тыс. м3 смеси воды и топлива и более 185 тыс. т грунта, загрязненного нефтепродуктами.

Президент "Норникеля" заверил, что компания возьмет на себя расходы по восстановлению окружающей среды на месте ЧП.

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