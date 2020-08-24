Как использовать новые технологии в образовании: курсы повышения квалификации учителей

Современная украинская школа должна быть обеспечена новым учебным оборудованием и инновационной техникой для обучения. Именно под таким лозунгом два года назад началась образовательная реформа в Украине.

Конечно, изменения и нововведения касаются не только закупки новой школьной мебели и интерактивных досок. Важно, прежде всего, осовременить подход к преподаванию и методы обучения — именно в этом и заключается философия Новой Украинской Школы. Но очевидно, что использовать ведущие мировые методики без наличия современных учебных средств — невозможно, поэтому на переоснащение школ государство выделило значительный бюджет.

Помимо того, в последнее время появилось много разных курсов для учителей, которые предлагают обучение с учетом самых актуальных нововведений образовательной реформы: курсы для учителей начальных классов НУШ, курсы по STEM, интерактивному оборудованию и пр. Но достаточно ли эффективны онлайн курсы для учителей по сравнению с традиционными курсами повышения квалификации?

Интерактивные доски и VR-реальность: современные возможности оборудования в школах

Чтобы помочь учебным заведениям приобрести все необходимое для изменений в учебном процессе согласно концепции НУШ, Министерство науки и образования Украины предлагает список рекомендованного и типового учебного оборудования. Ориентируясь на эти рекомендации, можно подобрать различные виды учебного оборудования, техники, дидактических материалов, мебели и стендов для начальной школы НУШ тому подобное. Но удается ли это сделать учителям без дополнительных затрат времени и средств?

В каком состоянии сейчас находятся школьные кабинеты, успели ли учебные заведения купить интерактивное оборудование для обучения, и какие проблемы чаще всего возникают при подборе и заказе учебного оборудования, принципиально нового для украинских школ?

На эти вопросы мы попросили ответить Потрибную Людмилу Валентиновну, заведующую методическим кабинетом отдела образования, молодежи, спорта и культуры Ренийской районной Государственной администрации. Оснащение школьных кабинетов Ренийского района активно обновляется и становится более современным — не в последнюю очередь благодаря стараниям Людмилы Валентиновны. Поэтому кто, как не она, может рассказать из первых уст о трудностях, которые могут помешать при закупках учебного оборудования.

- Людмила Валентиновна, какие на сегодня существуют важнейшие проблемы оборудования школьных кабинетов согласно новым требованиям МОН?

- Важной проблемой является то, что учителя не совсем понимают, как пользоваться новым интерактивным оборудованием. Кроме того, у разных моделей интерактивных досок свои особенности, с ними надо по-разному работать, не всегда они одинаково подключаются и синхронизируются. Поэтому было бы очень удобно, если бы поставщик их и устанавливал, и настраивал для обучения. Кроме того, нужно пройти курсы для учителей: им трудно сразу воспринять новое оборудование.

Также для примера Людмила Валентиновна рассказала о еще одной проблеме: иногда техника поставляется с предустановленным программным обеспечением, но при этом — у него ограниченный срок действия лицензии:

- Была, например, такая ситуация: школы закупили новую технику, а через несколько месяцев срок действия лицензии неожиданно закончился. Поэтому нужно было в кратчайшие сроки обновлять программное обеспечение или продлевать лицензию — а учителя совершенно не понимают, как это сделать, у них нет такого опыта. Поэтому, соответственно, возникают дополнительные проблемы: поиск поставщика, который быстро сможет помочь решить эту проблему и др.

Как научить учителей пользоваться инновационным оборудованием

Подобные ситуации возникают у педагогов которые не прошли онлайн курсы для учителей не только при попытках самостоятельно освоить возможности современной интерактивной техники. Ведь согласно принципам STEM-образования, актуального на сегодня для украинских школ, для оборудования специальных стем-лабораторий нужно закупить цифровые датчики, учебных роботов, мехатронные системы, конструкторы и готовые наборы оборудования для изучения основ программирования, кодирования, принципов инженерии, биохимии и тому подобное. Большинство из этих учебных средств учителя видят впервые — образовательная реформа только началась, поэтому ко многому еще нужно привыкнуть.

Есть ли выход есть из этой ситуации? Мы спросили у Александра, руководителя отдела методической поддержки клиентов компании B-Pro, известного украинского поставщика и производителя инновационных товаров для школы.

- Александр, можете ли вы подсказать коллегам возможные пути решения этой проблемы? Приходилось ли вам переживать подобный опыт?

- Как практикующий учитель, я сам неоднократно бывал в подобных ситуациях. Современное учебное оборудование и техника закуплены, их доставляют в школу — а что делать с ними дальше учителя не знают даже теоретически. Например, система виртуальной реальности с VR-очками. Во-первых, необходимо понимать их принцип действия и возможности. Во-вторых, нужно подключить их к мультимедийному комплексу или интерактивной панели. В-третьих, установить учебное программное обеспечение для использования этих очков в учебном процессе. Впервые попав в такую ситуацию, учитель даже не знает, с чего начать.

- Какой тогда искать выход? Существует ли способ помочь учителям быстрее адаптироваться к инновационному оборудованию, предусмотренного НУШ?

- Выход есть, и достаточно простой: нужно обеспечить учителей не только необходимыми учебными средствами, но и методической поддержкой, научить их правильно применять современные технологии и инновации для образования. Ведь какая польза от интерактивного оборудования, если его использовать в лучшем случае лишь для трансляции видео- и фотоматериалов, а не на полную мощность? Очень хорошо, что ведущие производители и поставщики товаров для школы, необычных и новых для наших учебных заведений, понимают эту проблему и начали также искать пути ее решения.

- Какие, например?

- Например, важно, чтобы инструкция или методическое пособие, где приведены примеры лабораторных работ, были переведены на украинский язык. Это простое решение очень помогло учителям в практическом применении цифровых измерительных комплексов, портативных датчиков, готовых наборов для опытов по физике от брендов с мировым именем.

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