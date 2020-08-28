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Общество

"В этом году в школы Нижегородской области пойдут учиться почти 340 тысяч ребят", - Глеб Никитин

01 сентября 2020 09:01  [79] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем знаний.

"Этот праздник занимает особое место в нашем календаре. Все мы помним атмосферу 1 сентября. Первоклашки вступают в новый, удивительный мир, а выпускники уже чувствуют грусть от предстоящего прощания с друзьями.

В этом году в школы Нижегородской области пойдут учиться почти 340 тысяч ребят. Прошедшие месяцы стали для них, как и для педагогов и родителей, очень непростыми. Дистанционное образование, при всех своих преимуществах не заменит личного общения. Мне хочется поблагодарить всех, кто в этот период учился не просто "для галочки". Теперь мы возвращаемся к привычному формату работы. Но очень прошу вас не пренебрегать мерами безопасности!

Мы стараемся сделать школы региона удобнее и уютнее для учеников и педагогов. По инициативе президента России Владимира Путина реализуется национальный проект "Образование". В учебные заведения закупается современное оборудование, создаются центры дополнительного образования и строятся новые школы. В этом году 1 июня мы начали строительство "Школы 800" - это особый проект, посвященный грядущему юбилею Нижнего Новгорода. Но, конечно, главное в системе образования – это люди!

Желаю, чтобы у учеников и студентов никогда не ослабевала тяга к знаниям. Чтобы педагоги искренне радовались успехам школьников и помогали им обрести ценные знания, которые потом помогут в жизни. Есть хорошие слова: "Учиться никогда не поздно". Дерзайте, стремитесь, открывайте новое! С праздником!" – отмечается в поздравлении главы региона.

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