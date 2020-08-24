Важность продвижения товаров и услуг на маркетплейсах

Маркетплейсы – торговые площадки, объединяющие разные компании с различными товарами и услугами. У каждого клиента свои потребности, а подобные площадки позволяют покупателю приобрести все необходимое на одном ресурсе.

Причины популярности

С каждым годом популярность онлайн-продаж увеличивается. Размещение товаров на маркетплейсах предоставляет возможность не только адаптироваться к современным тенденциям ритейла, но и увеличить доходность компании.

Ускорила процесс стремительного перехода к онлайн-покупкам ситуация с коронавирусам. Увеличился спрос на продукты питания, средства первой необходимости, стройматериалы и другие товары и услуги с доставкой на дом. Компании, которые предлагали узкий ассортимент товаров или работали только в оффлайне, были вынуждены быстро изменить свою направленность. Только получилось это далеко не у всех. Как результат, большая доля банкротства.

Если вы стремитесь повысить конкурентоспособность своей фирмы, обратите внимание на маркетплейсы. Наличие своего сайта – это тоже хорошо, но требует больших расходов на разработку, наполнение и продвижение. Торговые площадки позволяют попасть сразу в ТОП с минимальными затратами времени и денег.

Плюсами маркетплейсов является:

Расширение географии продаж.

Постоянный приток целевой аудитории благодаря популярности маркетплейса.

Снижение затрат на рекламу.

Быстрое начало своего дела.

Не нужно тратиться на разработку и продвижение своего сайта.

Как начать зарабатывать на маркетплейсе

Условия начала сотрудничества зависят от выбранной площадки. Одни собирают предложения, покупатель выбирает понравившееся и переходит на сайт продавца. Другие предоставляют онлайн-витрину, платежную систему, сервисную поддержку. Есть и иные варианты сотрудничества.

Самостоятельно подобрать оптимальный для компании тип не всегда получается. Помимо этого вы можете столкнуться с иными тратами времени и сил на вникание в процесс торговли, анализ спроса, определение причин падения продаж и прочее.

Чтобы избежать лишних трат, обратитесь к профессионалам – компании Red Radiance. Благодаря их помощи в продвижении на маркетплейсах вы значительно увеличите свои онлайн-продажи, повысите конкурентоспособность и ликвидность.

Компания предлагает полный комплекс услуг:

подбор релевантных торговых площадок;

подготовку и оформление документов;

сопровождение продукции на площадках;

привлечение большего числа покупателей;

формирование аналитических отчетов.

Компания Red Radiance предоставляет каждому заказчику укомплектованную команду и индивидуального аккаунт-менеджера. Благодаря этому получаете специалистов, знающих специфику вашей компании, учитывающих пожелания и требования.

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