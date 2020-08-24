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Общество

Власти рассказали о способе введения пятидневки в школах Нижнего Новгорода

26 августа 2020 11:11  [28] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вопрос введения пятидневной учебной недели в школах обсуждался на общегородском родительском собрании с министром образования и молодежной политики Нижегородской области Сергеем Злобиным 25 августа 2020 года.

Министр пояснил, что это решение принимается на уровне образовательной организации, поскольку формат как пятидневной, так и шестидневной учебной недели допустим в рамках федерального образовательного стандарта.

"Нет никаких ограничений, которые бы препятствовали пятидневке. Я думаю, многие образовательные организации пойдут навстречу родителям, если те обратятся к ним с таким предложением. Но решение должно быть коллективным: некоторые родители предпочитают шестидневную неделю с уменьшением ежедневной нагрузки на детей", - сказал он.

Первым шагом, по словам Сергея Злобина, должно стать рассмотрение этого вопроса на уровне родительского коллектива вместе с классным руководителем. Если желание перейти на пятидневку будет единогласным, родителям нужно обратиться к директору школы.

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Теги:
Дети Школы
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