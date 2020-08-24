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Общество

Новый обучающий модуль программы "Ростелекома" и ПФР "Азбука интернета" поможет самостоятельно организовать путешествие

26 августа 2020 12:15  [73] Общество

"Ростелеком" и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы "Азбука интернета" — "Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы". Новый курс представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения пользователей старшего возраста, уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания и использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом, пояснили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

С помощью нового курса слушатели ознакомятся с наиболее удобными и популярными способами покупки авиа и ж/д билетов через интернет, узнают, как забронировать отель и билеты на экскурсию, в театр или музей в незнакомом городе. А главное, материалы обучающего модуля помогут все это сделать грамотно и безопасно.

"Ростелеком" и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный курс программы "Азбука интернета" новыми модулями. Тематику модулей определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале "Азбука интернета". Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы — методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы программы "Азбука интернета" могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО "Ростелеком" и ПФР о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия "Азбука интернета" получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

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