Глеб Никитин поздравил посла Южной Осетии в России с Днем признания независимости республики Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 августа 2020 года поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Южной Осетии в России Знаура Гассиева с Днем признания независимости Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам Глеба Никитина, Южная Осетия является надежным и перспективным партнером региона. Интенсивно развивается двустороннее взаимодействие в гуманитарной сфере. Также за последние годы многократно увеличились объемы торгово-экономического сотрудничества Нижегородской области и республики. В частности, в 2019 году товарооборот с Южной Осетией увеличился в 8 раз и достиг 9 млн долларов. При этом экспорт составил 100% от товарооборота.

"В 2020 году исполняется 10 лет со дня подписания соглашения о сотрудничестве между Нижегородской областью и Республикой Южная Осетия. Мы высоко ценим партнерские связи, сложившиеся между нижегородским регионом и Республикой за эти годы, и стремимся к их дальнейшему укреплению. В ближайшее время мы планируем подписать дорожную карту по реализации соглашения с Южной Осетией на 2020-2022 годы. Считаю, что благодаря данному документу мы сможем активнее развивать как наши торговые связи, так и наше взаимодействие в сфере образования, спорта, туризма и культуры", – сообщил Глеб Никитин.

"Сердечно поздравляю Южную Осетию с торжественной датой и от всей души желаю каждому жителю республики здоровья, благополучия, мира и добра! Уверен, что дальнейшее развитие торгово-экономических и гуманитарных связей Нижегородской области и Республики Южная Осетия будет нашей общей задачей, а наши совместные усилия воплотятся в конкретных проектах", − отметил Глеб Никитин.

Напомним, что 12 лет назад Российская Федерация стала первым государством, признавшим независимость Республики Южная Осетия.