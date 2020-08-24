Эксперты выяснили, насколько для нижегородцев подорожали сборы ребенка в школу

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Эксперты выяснили, насколько в 2020 году для нижегородцев подорожали сборы ребенка в школу.
Опрос проводили аналитики сервиса SuperJob. Они спрашивали у родителей мегаполисов России, сколько денег было потрачено семьями на подготовку к новому школьному году.
Выяснилось, что самые большие расходы — у семей из Новосибирска: в среднем 9 500 рублей (на 500 рублей больше, чем в 2019 году) на ребенка-школьника, на втором месте — Красноярск с 9 000 рублей (сумма осталась на уровне прошлого года), а на третьем Москва, где сборы ребенка в школу обошлись в среднем в 8 700 рублей (удорожания не произошло).
Нижний Новгород в этой цепочке находится на 11 месте.
Для подготовки ребенка к новому учебному году родители из Нижегородской области в 2020 году потратили в среднем 8 100 рублей. Это всего лишь на 100 рублей больше, чем годом ранее.
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