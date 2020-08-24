Чем девелопер отличается от застройщика?

Девелопер, застройщик, инвестор - порой бывает сложно разобраться с терминами и понять, что они обозначают. Застройщиком является организация, которая имеет право на землю и производит застройку. Права на участок земли делаются как в виде формы собственности, также и в форме права аренды.

Девелопер является довольно обширным понятием. Его невозможно встретить в документах. Буквально под девелопментом понимают развитие недвижимости. Это могут быть любые действия, которые могут сделать больше стоимости недвижимости. Например, это может быть ремонт, реконструкция, изменение функционального назначения зданий и т.д. Девелопером является та организация, которая осуществляет управление денежными потоками на проекте. Здесь нндк.рф вы сможете узнать больше о девелоперах, работающих в Нижнем Новгороде.

В реальности девелоперами себя именуют застройщики. Также девелоперами могут себя именоваться фирмы, которые не имеют отношения к земельным правам, вложению финансов постройки. Это обыкновенные управляющие фирмы по организации процесса подготовительного и ведения работ по строительству. Также они ответственны и за сдачу объектов в эксплуатацию. Подобные компании нанимает генеральный инвестор. Он может исполнять роль постороннего управляющего.

На рынке считается, что застройщики и девелоперы - это одно юрлицо. Однако нужно уточнить, что в крупных фирмах девелопером считается главная структура холдинга. Девелоперская компания имеет такие подразделения:

Основные. Административно-управленческие. Административно-хозяйственные.

От застройщика девелопер отличен тем, что он осуществляет целый комплекс услуг. Застройщик при этом выполняет лишь строительство. Девелопер - это более распространенное понятие, чем застройщик. В России слово девелопер применяется как синоним понятия застройщик. Этим словом обозначается либо строительная компания, либо девелоперская контора, которая зачастую выполняет только функции строительные. Например, работает в качестве генеральных подрядчиков по государственному заказу. Но в основном девелоперы выполняют не только строительство объектов, но еще и осуществляют другие функции по развитию проекта.

Таким образом, можно сказать, что девелопер это более широкое понятие. В задачи девелоперской компании входит не только строительству объектов, но и их развитие.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.