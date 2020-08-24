Нижегородские вузы рассказали о популярных направлениях обучения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приемная комиссия на бюджетные места очной формы обучения в нижегородских вузах завершилась на прошлой неделе. О первых итогах руководители образовательных учреждений рассказали на пресс-конференции 26 августа 2020 года.

Как сообщила консультант сектора программ высшего и среднего профобразования, подготовке научно-педагогических кадров министерства науки, образования и молодежной политики Нижегородской области Ирина Зверева, в этом году бюджетных мест в регионе стало на 8% или 606 мест больше. Таким образом, в вузах Нижегородской области - 7 301 бюджетное место.

Ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова рассказала, что наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались направления: Прикладная филология на английском и арабском языках, Международные отношения, а также Туризм.

По ее словам, в этом году значительно вырос и проходной балл. Так, например, по специальности Перевод и переводоведение он достиг 286 баллов, реклама и связи с общественностью – 279 баллов, журналистика - 256.

Жанна Никонова отметила, что в этом году расширилась и "география" вуза. В два раза выросла численность иностранных студентов, в том числе впервые поступили жители Йемена, Иордании и Габона.

Из особенностей этого года – для студентов ввели обязательный третий иностранный язык.

Как сообщил первый проректор НГТУ им. Алексеева Евгений Ивашкин, больше всего заявлений было подано на направления: Ядерная энергетика и технологии, а также Машиностроение.

Он отметил тенденцию, что сейчас промышленность "уходит в цифру", поэтому информационные технологии становятся более востребованными, а вместе с ними и специальности сферы IT. В этом году при поступлении на семь направлений требовалась сдача ЕГЭ по информатике.

Также, ориентируясь на потребности производства, в этом году в вузе набраны две образовательные программы на английском языке.

Врио ректора НГПУ им. Козьмы Минина Елена Илалтдинова сообщила, что самыми востребованными стали направления: Логопедия и Педагогическое образование: иностранные языки. По ее словам, перекос в пользу дефектологического образования – мировой тренд.

При этом она подчеркнула, что все направления педагогического образования меняются соответственно запросу на современных преподавателей.

"Мининскому университету необходима цифровая инфраструктура. Мы должны опережать школу – владеть теми технологиями, которые придут туда только завтра. Пока мы справляемся", - сказала Елена Илалтдинова, добавив, что вуз оперативно приобретает все технологические новинки.

Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин и сотрудник приемной комиссии вуза Светлана Лихачева сообщили, что самыми популярными у них стали направления: Архитектура и дизайн, Строительство, Туризм и сервис.