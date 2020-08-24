Более 140 площадок подготовлено в Нижегородской области для написания "Диктанта Победы" Общество

Более 140 площадок подготовлено в Нижегородской области для написания Диктанта Победы Фото: НРО "Единая Россия"

Более 140 площадок подготовлено в Нижегородской области для написания "Диктанта Победы". Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

Сейчас представители "Единой России" и члены оргкомитета "Наша Победа" проводят объезд по площадкам. Главная задача – оценить их готовность и обсудить все волнующие вопросы.

Как отметил депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов, особое внимание уделяется наличию средств индивидуальной безопасности и обеспечению социальной дистанции.

"Меры безопасности будут обеспечены в полном объеме, у жителей не должно быть поводов для беспокойства. Акция охватит все без исключения муниципалитеты Нижегородской области. Это даст возможность как можно большему числу людей принять участие и проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Подготовка идет в соответствии с планом. В свою очередь, участники уже могут регистрироваться, чтобы присоединиться к акции. Прийти на площадку можно и без регистрации, но лучше пройти эту процедуру, чтобы организаторы понимали загрузку аудиторий. Это важно в связи с эпидемиологической ситуацией", - рассказал депутат.

Впервые будут размещены площадки на промышленных предприятиях в рамках присвоения Нижнему Новгороду статуса "Город трудовой доблести". В регионе присоединились завод "Красный якорь", Выксунский металлургический завод и Нижегородский авиастроительный завод "Сокол".

"Масштабы акции, конечно, поражают. В прошлом году, когда только запускали акцию, в регионе было организовано шесть площадок. В этом году участвовать в "Диктанте Победы" будут в десятки раз больше организаций и учреждений. И хочу отметить, что организаторы, учитывая непростую ситуацию с пандемией, ответственно подошли к ее проведению. Я принимала участие в прошлом году, обязательно напишу Диктант и на этот раз. Во-первых, чтобы проверить свои знания. Во-вторых, чтобы еще больше окунуться в историю своей страны. Не скрою, в прошлом году были вопросы, ответы на которые я не знала. Это стало хорошим стимулом после акции восполнить существующие пробелы", - поделилась заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Татьяна Скоробогатова.

К акции подключились и силовые ведомства – МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут "Диктант Победы" в том числе в своих профессиональных учебных заведениях. Одно из них – Нижегородская академия МВД России, которая впервые присоединилась к акции, и где уже все готово для ее проведения.

"В этом году мы все празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Великая Победа – это великая гордость нашей страны. Личный состав Нижегородской академии МВД с удовольствием поддерживает акцию "Диктант Победы". Посредством этого мы формируем нравственные ценности и сохраняем историческую память. Великая Отечественная война – это не просто событие минувших дней, это пример преданности и любви к Родине", - рассказал заместитель начальника Нижегородской академии МВД России генерал-майор полиции Григорий Ткаченко.

Также на своей площадке они проводят сейчас исторические лекции и тесты, чтобы курсанты и сотрудники высшего учебного заведения показали достойный результат.

Напомним, "Диктант Победы" – это всероссийская акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 45 минут необходимо ответить на 25 вопросов, сформированных профессиональным сообществом и затрагивающих разные периоды Великой Отечественной войны. Критерии оценки просты: максимальное число правильных ответов за минимальное время.

Принять участие может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться через онлайн-форму на сайте диктантпобеды.рф и прийти на площадку проведения с документом удостоверяющим личность. Кроме того, Диктант можно пройти в режиме онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф.

На данный момент на сайте "Диктанта Победы" опубликованы тесты на знание событий Великой Отечественной войны. Проверить свои знания и потренироваться перед написанием Диктанта могут все желающие.