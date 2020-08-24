"ЭнергосбыТ Плюс" установил еще 24 узла учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс", от имени поставщика услуги, продолжает принудительную установку узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) и горячей воды в Дзержинске и Кстове. В августе текущего года установлено 24 УУТЭ, отметили в пресс-службе компании.

Работы проводятся в подвальных помещениях многоквартирных домов (МКД), нежилых зданиях, где есть техническая возможность установки прибора учета и собственники которых до 1 января 2019 года не выполнили данную работу. Предварительный список объектов, где будут установлены узлы учета, размещен на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" (https://novgorod.esplus.ru/clients/odpu/). Всего до конца года планируется установить 199 таких приборов.

Оплатить расходы ресурсоснабжающей организации на установку приборов учёта, согласно действующему законодательству, обязаны собственники данных объектов (ФЗ от 23.11.2019г. №261-ФЗ "№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

В начале сентября текущего года физическим лицам – собственникам жилых помещений в МКД будут направлены две дополнительные квитанции: на единовременную оплату расходов на установку общедомового прибора учета тепловой энергии и горячей воды (ОПУ) и на оплату расходов на установку ОПУ в рассрочку сроком на 5 лет. Жителю необходимо выбрать вариант оплаты установки прибора учета. Если собственник жилого помещения в МКД оплачивает квитанцию с рассрочкой до 25 сентября или не производит оплату до указанного срока, то со следующего месяца плата за установку ОПУ будет включена в основную квитанцию от ЕРКЦ на оплату отопления и горячей воды. Подробная информация об установке ОПУ будет размещена на лицевой стороне платёжных документов, все необходимые сведения (предварительные уведомления, технические и учётные документы по итогам выполнения работ) доводятся и до управляющих компаний.

Юридические лица – собственники жилых помещений, собственники нежилых помещений, где будут установлены узлы учета, должны оплачивать расходы на установку на основании выставленного счета единовременно. В их адрес также направляются информационные письма об установке узлов учета.

В сентябре планируется установить еще 41 узел учета тепловой энергии и горячей воды.