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Сразу четыре дома сгорели в Сормовском районе рано утром 27 августа 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу № 2. В результате пожара сгорели четыре дома для летнего отдыха на общей площади 250 кв.м.
Для ликвидации последствий пожара привлекались 64 спасателя.
Погибших и пострадавших нет.
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