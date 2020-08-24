Сразу четыре дома сгорели в Сормовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Сразу четыре дома сгорели в Сормовском районе рано утром 27 августа 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу № 2. В результате пожара сгорели четыре дома для летнего отдыха на общей площади 250 кв.м.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 64 спасателя.

Погибших и пострадавших нет.