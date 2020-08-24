"События последних месяцев показали необходимость внедрения новых технологий в здравоохранении", - Андрей Турчак Политика

Андрей Турчак

В связи с событиями последних месяцев относительно пандемии коронавируса, был принят ряд законов, направленных на оптимизацию здравоохранения. В партии "Единая России" напомнили, что Госдума разрешила дистанционную продажу лекарств, упростила процедуру регистрации новых препаратов, сдержала рост цен на них в период пика. Эти меры, безусловно, не ситуативные, а результат не одного года работы. Пандемия стала своеобразным катализатором и ускорила принятие нужных решений.

"Мы со всеми работаем рука об руку — и в Госдуме, и с Правительством. Идеи, которые мы предлагали, воплотились в жизнь во многом благодаря партийным инструментам. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что есть задачи, которые не всегда может решить исполнительная власть. Она недостаточно гибкая, у нее не всегда есть достаточная обратная связь. Мы же, в свою очередь, ее обеспечиваем — региональные отделения формируют запрос, который есть и у пациентов, и у профессионального сообщества", — говорит координатор партийного проекта "Здоровое будущее", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По словам парламентария, внутри партпроекта заложено несколько приоритетов — от бюджета, который выделяется на медицину, до развития первичной медико-санитарной помощи, лечения онкологических заболеваний, совершенствования школьной медицины, системы лекарственного обеспечения. Проект дает свои плоды — к примеру, детская медицина стала частью нацпроекта "Здравоохранение".

В 2020 году представители партпроекта проверили, доходят ли до врачей выплаты, положенные им за работу в "красной зоне" во время пандемии. В результате справедливость в каждом конкретном случае восстановили — и освободили выплаты от НДФЛ.

Сейчас разрабатывается федеральный стандарт безопасности работы медиков — необходимость его внедрения была очевидна давно. Еще одна инициатива, которая стала актуальной в условиях пандемии — телемедицина. Пакет поправок в закон, которые позволяют ставить диагноз и назначать лечение благодаря телемедицинским технологиям, принят во втором чтении.

По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, телемедицина обладает большим потенциалом развития.

"События последних месяцев наглядно показали необходимость внедрения новых — и в первую очередь дистанционных, — технологий в здравоохранении. "Единая Россия" еще в начале года призывала расширить возможности телемедицины, сделать ее полноценным инструментом работы с пациентами. Многие наши предложения нашли отражение в новом законе, который позволяет применять телемедицинские технологии при эпидемиях или чрезвычайных ситуациях. Этот закон был оперативно принят на фоне развития пандемии коронавируса при поддержке партии. В то же время телемедицина обладает огромным потенциалом, который следует использовать не только в экстренных ситуациях. Рассчитываем, что ее дальнейшее внедрение пойдет быстрее благодаря "регуляторных песочниц", — подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, в марте 2020 года в Нижегородской области были открыты 4 дистанционных консультативных центра по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19.

По словам губернатора Нижегородской области, секретаря НРО партии "Единая Россия" Глеба Никитина, ситуация с распространением коронавируса еще раз показала необходимость развития такой отрасли как телемедицина.

"Современные технологии позволяют не только провести очную консультацию на расстоянии, но также оперативно передать результаты анализов и данные обследований. Сейчас это особенно востребовано, так как позволяет минимизировать количество личных контактов и сэкономить время врачей", — отметил глава региона.

"Региональные центры в любое время будут готовы проконсультировать медиков в районах региона. Также через эти каналы наши врачи смогут проконсультироваться с коллегами из ведущих федеральных центров. Это позволит максимально быстро применять наиболее перспективные методы диагностики и лечения", — сказал Глеб Никитин.

Для взрослых центр открыт на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко, для детей — на базе Нижегородской областной детской клинической больницы, для беременных женщин — на базе городской клинической больницы №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода, инфекционный региональный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии — на базе Нижегородской инфекционной клинической больницы №2.