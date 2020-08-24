Нижегородская область впервые примет финал чемпионата WorldSkills Russia Общество

Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) впервые пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный координационный центр движения "Молодые профессионалыв Нижегородской области

Мероприятие состоится в дистанционно-очном формате в сентябре 2020 года.

В России в рамках финала Национального чемпионата соревнования проходят по 130-ти компетенциям, для юниоров – по 71 компетенции. В национальном первенстве выступят более 2 800 человек из 83 субъектов РФ, среди которых - юниоры и иностранные конкурсанты. Для сравнения: в 2018 году выступало всего 700 конкурсантов, а в 2019-м - 1500. Экспертами выступят более 700 человек.

Таким образом, финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2020 года станет самым масштабным за все 8 лет его проведения не только в России, но и во всем мире.

Компетенции соответствуют 7-ми блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Участниками финала Национального чемпионата станут молодые люди в возрасте от 12 лет до 21 года.

В регионе соревнования пройдут на площадках колледжей и техникумов, оснащенных по стандартам движения WorldSkills Russia.

Торжественная церемония открытия финала состоится 6 сентября 2020 года. Награждение победителей проведут поэтапно в формате онлайн-марафона по итогам завершения соревнований по каждой из компетенций. В рамках церемонии закрытия, которая состоится 21 сентября 2020 года, будут объявлены результаты медального зачета.

Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.