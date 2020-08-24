"ЭнергосбыТ Плюс" подвел предварительные итоги судебной работы Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Дзержинске и Кстове направил на принудительное исполнение порядка 30 тысяч исполнительных документов о взыскании долга с неплательщиков за отопление и горячую воду по итогам 7 месяцев 2020 года. Это количество включает в себя как первичное, так и повторное направление исполнительных документов для принудительного взыскания, пояснили в пресс-службе компании.

Большую часть указанных документов составляют судебные приказы. Система приказного судопроизводства позволяет вынести решение в короткие сроки, т.к. рассмотрение заявления производится без присутствия сторон. После вынесения судебный приказ направляется работодателю, в Пенсионный фонд, во все кредитные организации, а также в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Помимо суммы основного долга на должника ложатся дополнительные расходы в виде государственной пошлины за рассмотрение дела судом.

Кроме этого, Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направляет официальные письма в налоговую службу с запросом о предоставлении всех расчетных счетов, открытых в банках России, в Управление федеральной службы судебных приставов с ходатайством о наложении запрета для неплательщика на распоряжение принадлежащим ему имуществом, в том числе включая запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц.

При подаче документов в суд в отношении должников за отопление и горячую воду применяется солидарная ответственность, предусмотренная Жилищным кодексом РФ. На каждого из солидарных должников - собственника, нанимателя помещения, членов его семьи - может быть возложена обязанность как частичного, так и полного погашения долга, как на единственного должника.

"Подача документов в суд – это этап, завершающий комплексную досудебную работу с должниками. Каждый неплательщик знает о своей задолженности за отопление и горячую воду. Ежемесячно он получает квитанции, в которых наряду с текущими начислениями указывается и сумма долга. Кроме этого, наши сотрудники проводят обзвон граждан, имеющих долги, поясняют о последствиях неоплаты. К сожалению, остаются жители, которые безответственно относятся к выполнению своих обязательств. Именно поэтому хочется им напомнить, что документы в суд направляются по всем гражданам, имеющим задолженность за период от 2-х месяцев", - отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.