Самовольные жилые дома разрешено узаконить в Нижегородской области Общество

Самовольные жилые дома разрешено узаконить в Нижегородской области. Депутаты Законодательного собрания региона на заседании 27 августа приняли во втором чтении закон "О предоставлении отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании, на территории Нижегородской области", сообщили в пресс-службе правительства региона.



Закон был разработан министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области для защиты интересов граждан, имеющих в фактическом пользовании земельный участок с расположенным на нем жилым домом, возведенным до 1 сентября 2006 года, права собственности на который не оформлены.

"Этот закон позволит предоставить гражданам, имеющим в фактическом пользовании участки, на которых возведены индивидуальные жилые дома, такие участки в собственность бесплатно. В дальнейшем это даст им возможность легализовать самовольно построенные дома путем признания на них права собственности. Меры направлены на защиту интересов граждан, проживающих в таких домах более 15 лет и не имеющих в собственности иного жилого помещения", — подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

"Учитывая довольно-таки сложную эпидемиологическую обстановку, которая до сих пор сохраняется в регионе, мы решили пойти навстречу гражданам и увеличили срок действия закона до 31 декабря 2023 года. Напомню, что изначально он ограничивался 2021 годом", - добавил министр.

Для того чтобы получить в собственность земельный участок, граждане должны будут подготовить необходимый пакет документов и обратиться в уполномоченный на предоставление земельных участков орган местного самоуправления по месту нахождения индивидуального жилого дома либо в министерство имущественных и земельных отношений в случае, если дом находится на земельном участке, являющемся собственностью Нижегородской области.