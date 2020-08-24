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Общество

Новые квартиры в Вадском районе Нижегородской области получили 29 семей

27 августа 2020 13:52  [28] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новые квартиры в Вадском районе Нижегородской области получили 29 семей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Дома расположены в селах Стрелка и Крутой Майдан.

"Расселение аварийных зданий - одно из важнейших направлений национального проекта "Жилье и городская среда". Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы нацпроекты реально улучшали жизнь людей, и это яркий пример именно такого результата работы", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который добавил, что строительство нового жилья в районах области стимулирует небольшие города и села к дальнейшему развитию.

В пресс-службе сообщили также, что губернатор напомнил о региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит более 1 млрд рублей средств Фонда содействия реформирования ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2020-2021 гг. Средства для региона выделяет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Они будут направлены на переселение 1 377 человек из 643 аварийных жилых помещений общей площадью 23,18 тысяч кв. м на территории 22 муниципальных образований.

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