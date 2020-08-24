Лицей №3 Сарова победил во всероссийском конкурсе "Историческая память" Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" определила победителей федерального этапа всероссийского конкурса проекта "Историческая память" на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В финал вышли 150 музеев-победителей регионального этапа конкурса.

Эксперты определили победителей в двух номинациях - "Городской музей" и "Сельский музей". Ими стали 94 школы. Они получат по 500, 300 и 200 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн рассказал, что в конкурсе приняли участие 3 176 школ, то есть каждая двенадцатая школа в России.

"Для награждения федеральных победителей, занявших первые места в двух номинациях – а это 16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов музейного дела из восьми федеральных округов – планируется пригласить в Москву 7 сентября", - сообщил он.

Третье место в номинации "Городской музей" на федеральном уровне занял музей лицея №3 города Сарова. Как пояснил региональный координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов, всего на областной этап конкурса поступило пятьдесят пять заявок. Победителями стали музей саровского лицея №3 города и музей боевой и трудовой славы "Доблесть" Газопроводской средней школы села Починки. Именно эти музеи представляли Нижегородскую область в финальной части всероссийского конкурса. Оба музея получат от регионального оргкомитета по 50 тысяч рублей для дальнейшего развития экспозиций.

"Во многих школах Нижегородской области есть маленькие или большие музеи, посвященные теме Великой Отечественной войны. Ученики и педагоги стараются, вкладывают много сил в создание таких уголков, изучают историю войны и узнают больше о подвигах своих земляков. Именно поэтому партийный конкурс на лучший школьный музей, как в нашем регионе, так и по всей стране оказался востребованным. Мы получили десятки работ и от городских и от сельских учебных заведений. И самым сложным для нашей экспертной комиссии оказалось определение победителей, то есть тех, чьи работы будут представлять область на федеральном уровне", - рассказал депутат.

"Каждый из представленных музеев – уникален, каждый из них сделан с душой и заслуживает самых высоких мест. Доказательством этого стали результаты на федеральном уровне, где наши школьники и учителя из Сарова заняли третье место среди всех субъектов страны. Это здорово, что у подрастающего поколения есть стимул и стремление изучать историю нашей страны и создавать музеи, посвящённые Великой Отечественной войне, делая вклад в сохранение исторической памяти", - добавил Вадим Булавинов.

В финал попали 148 презентаций музеев-победителей регионального этапа конкурса, который проходил c февраля по май. В нем участвовали музеи из 77 субъектов РФ. Для участия в региональном этапе конкурса было подано 3176 заявок от музеев, школ и центров дополнительного образования.