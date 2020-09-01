"Профессия финансиста во все времена заслуженно пользовалась почетом и уважением", - Евгений Лебедев

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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил финансистов с профессиональным праздником.
"Профессия финансиста во все времена заслуженно пользовалась почетом и уважением и в современных условиях роль специалистов данной сферы трудно переоценить. За время своего существования финансовые структуры накопили бесценный опыт работы в самых разных экономических условиях.
Значительный вклад финансистов в совершенствование бюджетного процесса страны не может оставаться незамеченным. И этот праздник еще один повод подчеркнуть высокую роль работников финансовой сферы в развитии и поддержании стабильности государства. Вы управляете финансовыми потоками, определяете правильные цели для обеспечения финансового благополучия, принимаете непосредственное участие в развитии промышленности, торговли, благоустройстве территорий. От вашего профессионализма, честности, добросовестности и кропотливого труда во многом зависит благополучие каждого жителя нашего региона и страны в целом.
Желаю вам энергии, стойкости, финансового благополучия и успехов в вашем ответственном деле!" – отмечается в поздравлении.
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