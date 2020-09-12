Последние новости рубрики Политика
13 сентября 2020 09:13  [48] Все избирательные участки Нижегородской области открыты для голосования 13 сентября
13 сентября 2020 09:09  [57] "За считанные десятилетия мир кардинально изменился - от пейджера до фантастических гаджетов", - Евгений Лебедев
12 сентября 2020 20:10  [291] Инцидент на избирательном участке №2269 в Нижнем Новгороде расценили как провокацию
12 сентября 2020 18:51  [205] Новые фейки на голосовании выявили в Нижегородской области
12 сентября 2020 16:14  [242] "Досрочное голосование – это очень удобно", - Оксана Кислицына
12 сентября 2020 14:51  [223] "Большинство сообщений о нарушениях не подтверждается", - Евгений Семёнов
12 сентября 2020 14:12  [180] "Досрочное голосование – удобная форма в условиях пандемии", - Борис Караганов
12 сентября 2020 13:06  [189] "Досрочное голосование – это дополнительный шанс выразить свое мнение", - Сергей Кабайло
12 сентября 2020 12:18  [207] "От нижегородцев зависит, кто будет отстаивать их интересы в ближайшие пять лет", - Артем Баранов
12 сентября 2020 11:10  [301] "Именно местные депутаты лучше других знают особенности своего округа и проблемы избирателей", - Владимир Паков
Политика

"За считанные десятилетия мир кардинально изменился - от пейджера до фантастических гаджетов", - Евгений Лебедев

13 сентября 2020 09:09  [57] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил всех причастных с Днем программиста. В России в 2020 году этот праздник отмечается в 256-й день года и выпадает на 13 сентября (ввиду того, что год високосный).

"256-й день в году – профессиональный праздник специалистов, разрабатывающих программное обеспечение. Помимо того, что программист сегодня это очень востребованное направление, необходимое для нашей страны, в эту сферу еще приходят, как правило, очень креативные и творческие люди.

В современных условиях по всему миру стремительно распространяются информационные технологии. Ежечасно мы сталкиваемся с результатами работы программистов. За считанные десятилетия мир кардинально изменился от приемника персонального вызова (пейджера) до фантастических гаджетов с массой возможностей, которые намного облегчили жизнь человека, сделав ее более интересной, быстрой и насыщенной. От труда программистов во многом зависит работа предприятий сферы торговли, промышленности, медицины, образования, транспорта и развитие цивилизации в целом.

Нижегородская область всегда гордилась своими талантами, которые вносили и продолжают вносить свою лепту в развитие мира компьютерных технологий. Неслучайно наш регион уверенно из года в год занимает первые места в рейтинге "IT-городов".

Желаю всем карьерного роста, профессионального совершенствования, упорства, успехов и воплощения в жизнь новых идей!" – отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph