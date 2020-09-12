"За считанные десятилетия мир кардинально изменился - от пейджера до фантастических гаджетов", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил всех причастных с Днем программиста. В России в 2020 году этот праздник отмечается в 256-й день года и выпадает на 13 сентября (ввиду того, что год високосный).

"256-й день в году – профессиональный праздник специалистов, разрабатывающих программное обеспечение. Помимо того, что программист сегодня это очень востребованное направление, необходимое для нашей страны, в эту сферу еще приходят, как правило, очень креативные и творческие люди.

В современных условиях по всему миру стремительно распространяются информационные технологии. Ежечасно мы сталкиваемся с результатами работы программистов. За считанные десятилетия мир кардинально изменился от приемника персонального вызова (пейджера) до фантастических гаджетов с массой возможностей, которые намного облегчили жизнь человека, сделав ее более интересной, быстрой и насыщенной. От труда программистов во многом зависит работа предприятий сферы торговли, промышленности, медицины, образования, транспорта и развитие цивилизации в целом.

Нижегородская область всегда гордилась своими талантами, которые вносили и продолжают вносить свою лепту в развитие мира компьютерных технологий. Неслучайно наш регион уверенно из года в год занимает первые места в рейтинге "IT-городов".

Желаю всем карьерного роста, профессионального совершенствования, упорства, успехов и воплощения в жизнь новых идей!" – отмечается в поздравлении.