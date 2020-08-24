Собственная система мониторинга цен

Covid-19 стал мощнейшим толчком для молниеносного развития интернет-торговли. Появилось множество новых онлайн-магазинов, произошло масштабирование крупных продавцов, многие лидеры вышли на новый уровень и превратили свои сайты в маркетплейсы. Доля покупок через сеть выросла в несколько раз. Онлайн стали покупать уже те товары, за которыми ходили в ближайшие магазины (продукты, медикаменты и пр.). Все это привело к значительному повышению динамики и уровня конкуренции в сегменте e-commerce. Не то чтобы они последние годы были низкими, но сейчас борьба за покупателя вышла на другой уровень.

Кому нужна система мониторинга цен

Возросшая конкуренция заставила многих руководителей задуматься над тем, что конкурентов нужно знать "в лицо". Однако если вас еще одолевают сомнения на тему "надо – не надо", то давайте посмотрим, какие именно задачи помогает решить система ценового мониторинга .

Переоценка товаров . Если динамика цен в вашем сегменте торговли высокая и проведение переоценки – вынужденная ежедневная рутина, то обладая актуальными данными о предложениях на рынке, вы сможете выстраивать стратегию ценообразования более эффективно. Регулярные корректировки цен станут проще и быстрее.

. Если динамика цен в вашем сегменте торговли высокая и проведение переоценки – вынужденная ежедневная рутина, то обладая актуальными данными о предложениях на рынке, вы сможете выстраивать стратегию ценообразования более эффективно. Регулярные корректировки цен станут проще и быстрее. Повышение эффективности и оптимизация работы в отделах маркетинга и закупки . В большинстве компаний это ключевые подразделения, от скорости и качества, работы которых зависит успех и провал фирмы. Сотрудники этих отделов вынуждены работать с большими объемами информации. При работе вручную это занимает много времени, а при спешке – не редки ошибки. Поэтому мониторинг – отличное решение, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом – оптимизировать работу, тем самым повышая кпд сотрудников.

. В большинстве компаний это ключевые подразделения, от скорости и качества, работы которых зависит успех и провал фирмы. Сотрудники этих отделов вынуждены работать с большими объемами информации. При работе вручную это занимает много времени, а при спешке – не редки ошибки. Поэтому мониторинг – отличное решение, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом – оптимизировать работу, тем самым повышая кпд сотрудников. Борьба с высокой конкуренцией . Понятно, что в сегменте e-commerce нет участков с низкой конкуренцией. В какой-то сфере она чуть выше, где-то чуть ниже, а где-то запредельно высокая. Чтобы не отставать от соперников, а где-то даже играть на опережение и задавать тенденции нужно регулярно проводить аналитику текущей ситуации. Для этого необходимы только актуальные и полные данные о состоянии на рынке. Только ценовой мониторинг способен предоставить всю необходимую достоверную информацию в кратчайшие сроки.

. Понятно, что в сегменте e-commerce нет участков с низкой конкуренцией. В какой-то сфере она чуть выше, где-то чуть ниже, а где-то запредельно высокая. Чтобы не отставать от соперников, а где-то даже играть на опережение и задавать тенденции нужно регулярно проводить аналитику текущей ситуации. Для этого необходимы только актуальные и полные данные о состоянии на рынке. Только ценовой мониторинг способен предоставить всю необходимую достоверную информацию в кратчайшие сроки. Упорядочивание отчетности на всех уровнях товарной матрицы. Неразбериха и небрежное отношение к составлению отчетности, как к бессмысленной писанине, имеет гораздо более губительные последствия для фирмы, чем кажется на первый взгляд. Поэтому очень важно быстро и качественно проводить аналитику, а также привести ее к одной единой стандартной форме. Это облегчит работу и минимизирует шанс ошибки.

Какую систему мониторинга выбрать?

Многие компании даже не рассматривают варианты покупки готовых шаблонных систем ценового мониторинга, а сразу замахиваются на разработку собственного уникального и оптимального варианта. Однако, как потом они выясняют, удовольствие это дорогостоящее, трудоемкое и требует немало времени. Необходимо провести тщательную подготовительную работу и продумать способы и источники информации, каким образом будет проводиться аналитика и хранение данных, и в каком виде будут выводиться отчеты. Потом необходимо найти профессиональных программистов (1-2 или даже целую команду из 10 человек), способных воплотить в жизнь вашу персональную систему ценового мониторинга. Не исключено, что потребуется замена компьютерного оборудования на более современное и мощное. Это все ведет к дополнительным тратам. Разработка, написание и внедрение в бизнес-процессы готовой системы может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Если же вам нужна персональная система мониторинга цен уже сейчас, но, стандартные варианты не удовлетворяют запросам, то обратите свое внимание на предложение компании Price Control. Это готовая система, которая подстраивается под особенности и нужны каждого заказчика. Только индивидуальный подход и никаких шаблонных решений. Компания предлагает бесплатно протестировать сервис и убедиться в качестве и уникальности предоставляемых маркетинговых услуг.

Если же вам нужна персональная система мониторинга цен уже сейчас, но, стандартные варианты не удовлетворяют запросам, то обратите свое внимание на предложение компании Price Control . Это готовая система, которая подстраивается под особенности и нужны каждого заказчика. Только индивидуальный подход и никаких шаблонных решений. Компания предлагает бесплатно протестировать сервис и убедиться в качестве и уникальности предоставляемых маркетинговых услуг.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.