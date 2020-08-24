Собственная система мониторинга цен

Covid-19 стал мощнейшим толчком для молниеносного развития интернет-торговли. Появилось множество новых онлайн-магазинов, произошло масштабирование крупных продавцов, многие лидеры вышли на новый уровень и превратили свои сайты в маркетплейсы. Доля покупок через сеть выросла в несколько раз. Онлайн стали покупать уже те товары, за которыми ходили в ближайшие магазины (продукты, медикаменты и пр.). Все это привело к значительному повышению динамики и уровня конкуренции в сегменте e-commerce. Не то чтобы они последние годы были низкими, но сейчас борьба за покупателя вышла на другой уровень.
Возросшая конкуренция заставила многих руководителей задуматься над тем, что конкурентов нужно знать "в лицо". Однако если вас еще одолевают сомнения на тему "надо – не надо", то давайте посмотрим, какие именно задачи помогает решить система ценового мониторинга.
Многие компании даже не рассматривают варианты покупки готовых шаблонных систем ценового мониторинга, а сразу замахиваются на разработку собственного уникального и оптимального варианта. Однако, как потом они выясняют, удовольствие это дорогостоящее, трудоемкое и требует немало времени. Необходимо провести тщательную подготовительную работу и продумать способы и источники информации, каким образом будет проводиться аналитика и хранение данных, и в каком виде будут выводиться отчеты. Потом необходимо найти профессиональных программистов (1-2 или даже целую команду из 10 человек), способных воплотить в жизнь вашу персональную систему ценового мониторинга. Не исключено, что потребуется замена компьютерного оборудования на более современное и мощное. Это все ведет к дополнительным тратам. Разработка, написание и внедрение в бизнес-процессы готовой системы может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
Если же вам нужна персональная система мониторинга цен уже сейчас, но, стандартные варианты не удовлетворяют запросам, то обратите свое внимание на предложение компании Price Control. Это готовая система, которая подстраивается под особенности и нужны каждого заказчика. Только индивидуальный подход и никаких шаблонных решений. Компания предлагает бесплатно протестировать сервис и убедиться в качестве и уникальности предоставляемых маркетинговых услуг.
Если же вам нужна персональная система мониторинга цен уже сейчас, но, стандартные варианты не удовлетворяют запросам, то обратите свое внимание на предложение компании Price Control. Это готовая система, которая подстраивается под особенности и нужны каждого заказчика. Только индивидуальный подход и никаких шаблонных решений. Компания предлагает бесплатно протестировать сервис и убедиться в качестве и уникальности предоставляемых маркетинговых услуг.
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