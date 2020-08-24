Нижегородские многодетные семьи получили сертификаты на жилье Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил 30 многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий 27 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в Нижегородской области более 26,6 тысяч многодетных семей, каждая из которых сможет потратить 470 тысяч рублей целевым образом: оплатить достройку дома, первый взнос по ипотеке или договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, либо погасить действующую ипотеку. В очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят более 6 тысяч семей.

Прием заявлений от многодетных семей на предоставление сертификата начался с 13 июля, и сегодня первые 30 семей смогут воспользоваться этим правом, сказал Глеб Никитин.

"Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым подспорьем для нижегородцев. Использовать уже полученный сертификат многодетные семьи могут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет. Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин", – добавил губернатор Нижегородской области.



Подробнее о получении господдержки можно узнать здесь.