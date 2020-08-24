Глеб Никитин вручил 30 многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 27 августа вручил 30 многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нижегородцы смогут потратить 470 тысяч рублей целевым образом: оплатить достройку дома, первый взнос по ипотеке или договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, либо погасить действующую ипотеку.

"В Нижегородской области более 26,6 тысяч многодетных семей. В очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят более 6 тысяч семей. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля 2020 года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий. Прием заявлений от многодетных семей на предоставление сертификата начался с 13 июля, и сегодня первые 30 семей смогут воспользоваться этим правом. По мере формирования очереди заявителей министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области продолжит вручение сертификатов", - сказал Глеб Никитин.

"Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым подспорьем для нижегородцев. Использовать уже полученный сертификат многодетные семьи могут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет. Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин", – добавил губернатор.

Отметим, 2 апреля 2020 года был принят региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области…". Теперь многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат. Он дает право получения единовременной выплаты из областного бюджета для улучшения жилищных условий. Такая мера поддержки предоставляется многодетной семье один раз (однократно).

Для получения этой меры поддержки все члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ. Родителям необходимо иметь постоянную регистрацию в Нижегородской области (не менее 5 лет до момента подачи заявления). Если семья ранее реализовала свое право на получение земельного участка в собственность бесплатно, то она не может претендовать на получение сертификата. Если многодетная семья до сих пор на учет не вставала, то вместе с заявлением в министерство имущественных и земельных отношений прилагается стандартный пакет документов, которые можно подать как по почте, так и в электронном виде.