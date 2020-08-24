"ЭнергосбыТ Плюс" проконтролировал подготовку объектов Дзержинска и Кстова к зиме Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел промежуточные итоги подготовки жилых и нежилых объектов Дзержинска и Кстова к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Как сообщили в пресс-службе компании, на сегодняшний день на 90% из них выполнены необходимые мероприятия, рекомендованные ресурсонабжающей компанией. Они получили акт проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному сезону.

Управляющие организации и собственники нежилых помещений выполнили опрессовку, промывку инженерных сетей, осуществили гидравлическую настройку внутридомовых систем. Помимо технических мероприятий, необходимо и отсутствие задолженности за потребленные ресурсы.

К числу тех, кто ответственно подошел к подготовке вверенных им объектов к отопительному сезону, можно отнести в г. Кстово - ООО "КДУК", ООО "Стройинвест-2000", ООО УК "Гранд-НН", ООО "Исток", ООО УК "Кстовские огни", ООО УК "Ватсон", ООО "ДУК Возрождение", ООО "ДУККР", ООО "Работки", ООО "Дружный-2", ООО УК "РайКомСтрой", ООО УК "ИСС"; в г. Дзержинске - ООО "УК Чистый берег", ООО "Жилпром", ТСЖ "Заря", ТСЖ "Согласие", ТСЖ "Волгоградский", ООО "УК "Окский мир".

Подготовка внутридомовой системы отопления – это гарантия стабильного прохождения отопительного сезона. Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" призывает остальные компании, организации Дзержинска и Кстова действовать в интересах жителей и города и ответственно относиться к выполнению мероприятий по подготовке к ОЗП.

СПРАВКА:

Согласно Правилам оценки готовности к отопительному сезону, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ №103 от 12.03.2016 г., готовность к отопительному периоду подтверждается актом готовности, который оформляется по результатам проверки выполнения как технических мероприятий по подготовке многоквартирного дома к предстоящему отопительному сезону, так и выполнение обязательств по оплате уже потребленных теплоресурсов. При отсутствии паспорта готовности к отопительному сезону теплоснабжающая организация имеет право не осуществлять поставку теплоносителя в начале осенне-зимнего периода.