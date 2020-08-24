ЛУКОЙЛ поддержал турнир Дмитрия Донского в Кстове Спорт

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Турнир по рукопашному бою во имя Святого князя Дмитрия Донского, организованный Великовражской дружиной, прошел на полигоне ДОСААФ в Кстове. В ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" напомнили, что мероприятие проводится уже седьмой год подряд и организовано при поддержке предприятия (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"). В этот раз из-за ограничительных мер было решено провести его в новом формате – в виде состязаний по пейнтболу.

Турнир собрал 6 команд из Нижегородской области: Дзержинск, Бор, Арзамас, Нижний Новгород и две команды из Кстова.

Полигон, где проходили соревнования, посетил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.



"Дорогие ребята, я рад видеть всех Вас в добром здравии и хорошем настроении. Жизнь не стоит на месте: меняются форматы проведения мероприятий и направления деятельности наших спортивных федераций и клубов. Сегодня хотелось бы вас поздравить с началом сборов, впервые проходящих на нашей родной земле, которые теперь направлены на военно-патриотическое воспитание, укрепление престижа Вооруженных Сил Российской Федерации и подготовку к военной службе. Желаю вам достойно пройти все испытания, успешно освоить программу, получить новые знания и массу новых впечатлений", - поприветствовал участников соревнований Антон Гребень.

Команды состояли из 5 игроков. Играли по круговой системе. Каждая команда сыграла друг с другом, затем полуфинал, матч за третье место и финальная игра.

По итогам турнира первое место заняла команда "Кстово-1", серебро у Дзержинска, два третьих места за командами "Кстово-2" и дружиной из Бора.

После пейнтбола участники сразились в рукопашном бою. Победителей наградили медалями и памятными призами.

"Большое спасибо компании "ЛУКОЙЛ", которая ежегодно нас поддерживает, помогая тем самым развивать военно-патриотическое движение в городе Кстово и Кстовском районе", - сказал Главный воевода дружины во имя Святого князя Дмитрия Донского Сергей Кочетов.

Новый формат соревнований всем очень понравился. Руководитель дружины поделился планами на будущее, что турнир в таком формате планируется проводить на постоянной основе.