Мемориал Михаилу Бурдикову отремонтирован в Кстове при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Завершились работы по ремонту мемориала основателю кстовской школы самбо Михаилу Бурдикову. Ремонт проводился при поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), сообщили в пресс-службе предприятия.

Памятник знаменитому тренеру-самбисту был изготовлен и установлен благодаря помощи ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в 2014 году - в день 50-летия Всемирной Академии самбо.

За прошедшие 6 лет внешние факторы сыграли свою роль, постаменту потребовался срочный ремонт. МФСОО "Федерация самбо Кстовского района Нижегородской области" обратилась к ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" с просьбой помочь в ремонте памятника.

Предприятие поддержало инициативу, работы по его восстановлению были проведены качественно и оперативно. В минувшие выходные сам памятник был аккуратно снят с постамента. Рабочие демонтировали верхнюю и боковые плиты, произвели заливку конструкции закладными деталями и замену верхней гранитной плиты, сделав свес. Все это предотвратит попадание воды в торцевые части постамента и увеличит срок его службы. Памятник снова был водружен на постамент напротив первого корпуса здания Академии - 26 августа.

СПРАВКА:

Михаил Геннадьевич Бурдиков (19 ноября 1938, Акулово, Любимский район, Ярославская область, РСФСР — 8 февраля 2013, Кстово, Нижегородская область, Россия) — советский и российский тренер по самбо, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Являлся почётным членом любительской международной Федерации самбо (ФИАС).

Награждён орденом "Знак Почёта" в 1976 году. В 1998 году ему было присвоено звание "Почётный гражданин Нижегородской области".

С 1964 года жил и работал в г. Кстово Горьковской области. По его инициативе здесь образовалась первая секция по борьбе самбо, этот вид спорта на долгие годы стал визитной карточкой Кстова. Как тренер он подготовил 6 заслуженных мастеров спорта, 16 мастеров спорта международного класса, 83 мастера спорта СССР (России), ежегодно готовится свыше 250 спортсменов массовых разрядов.