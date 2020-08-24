Начисление кэшбэка на AliExpress с помощью сервиса Letyshops

Начисление кэшбэка является приятным бонусом при совершении покупок. Получить Cashback через AliExpress вы сможете с помощью сервиса Letyshops. У вас появится возможность делать покупки более выгодно. Чтобы начать получать кэшбэк, вам нужно будет зарегистрироваться на сайте Letyshops. После этого вы сможете добавлять в корзину интересующий вас товар. Просто переходите на сайт выбранного магазина, совершайте покупки и сможете получить кэшбэк.

С некоторого момента АлиЭкспресс перестал выплачивать кэшбэк на ряд товаров. Чтобы выяснить, за какие товары вы сможете приобрести кэшбэк, нужно идти по такой инструкции:

Приходите в приложении АлиЭкспресс через сайт Letyshops. Нажмите "Поделиться" на продукте, который вам интересен. Выберите иконку LetyShops, нажмите кнопку "Больше".

Если кэшбэк будет начисляться за товар, на экранчике высветится сообщение, что есть кэшбэк. Время ожидания кэшбэка у каждого онлайн-маркета разное. Изучить его вы сможете на страничке магазина. Время такого ожидания представляет собой время, которое магазин нужно для оформления заказа и начисления кэшбека. Если это произойдет, кэшбэк начисляется на ваш счёт. Примерно дату перечисления можно увидеть в разделах "Заказы и финансы". Если вы хотите ускорить перевод кэшбэка через AliExpress, просто обратитесь на портал Letyshops. Здесь вы сможете оформить заказ в любом магазине и просто получить кэшбек.

Подтвердите получение заказа в личном кабинете. С помощью сервиса Letyshops, вы сможете быстро и легко получать кэшбэк на любые покупки в АлиЭкспресс. Магазин АлиЭкспресс предлагает огромное разнообразие товаров: одежду, товары для красоты, бытовую технику, компьютеров, смартфонов и т.д. Данный сервис поможет вам сделать покупки более выгодными. Теперь вы будете получать определенную сумму средств обратно на свой счет при совершении покупок. Это позволит вам делать гораздо больше покупок, не отказывать себе в приобретении необходимых товаров, экономить средства.

Не важно, совершаете вы покупки через компьютер или через мобильный телефон, вам всё равно будет начисляться кэшбэк. Если у вас возникли какие-то вопросы о пользовании сервисом Letyshops или вам не пришёл кэшбэк, вы всегда можете проконсультироваться со специалистами портала. Данный портал поможет сделать получение кэшбека с Алиэкспресс более быстрым и простым.

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