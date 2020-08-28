Косметика Estee Lauder

Разглядывая витрины или онлайн каталог косметики, что сейчас более актуально, невольно начинаешь размышлять: а чем этот крем отличается от другого? Почему цена такая разная, только ли дело в маркетинге? И если не оставлять ответ на поверхности этикетки, а углубиться в суть вопроса, то можно узнать множество интересных и позновательных фактов.

Что стоит за флакончиком крема люксового бренда, кроме множества довольных покупательниц? За каждой коробочкой, кисточкой или тюбиком стоит имя, бренд - целая команда профессионалов, которые вкладывают в каждый флакон всю свою репутацию и создают мировую историю моды. Бренд Estee Lauder уже много лет является неотъемлемой частью косметичек многих звезд и ценителей прекрасного. Тональная основа Double wear не сходит с рекомендаций топовых блогеров и известных личностей - и не за рекламу. Значит действительно качественно!

Эсте Лаудер - кто это?

Всемирно известный бренд носит имя одной предприимчивой американской девушки, которая очень любила сферу красоты.

В 20-х года XX века венгерский химик, проживающий в США, создал уникальный крем для лица. Эту инновационную разработку испытала на себе племянница ученого. Продукт ей понравился и девушка стала предлагать его на пробу всем знакомым. Так однажды, наводя красоту в одной из парикмахерских, владелица салона отметила отличное состояние кожи Эсте. Девушка не растерялась и через некоторое время презентовала чудо-крем и вручила ценительницам красоты "пробники". Это были первые в истории бьюти индустрии образцы товара. Теперь вы знаете кого благодарить за эти красивые вкладыши в глянцевых изданиях.

Стоит ли тратить деньги на люксовые бренды?

В эпоху интернета и всеобщей обозримости компании особенно берегут свою репутацию и следят за фидбеками от клиентов. Качество и востребованность продукта гораздо важнее сегодня, особенно для брендов с многолетней историей и всемирной известностью.

Репутация бренда;

Качество ингредиентов;

Безопасность;

Дорогое сырьё.

Помимо этого, покупая люксовый бренд, можно с легкостью ощутить себя популярной звездой, которая предпочитает такой же крем, помаду или парфюм.

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