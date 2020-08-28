Что такое FIS Collection Platform?

Вам нужна система, с помощью которой можно автоматизировать все этапы работы с просроченными задолженностями? В таком случае отличным вариантом будет система - https://fisgroup.ru/products/collection/, а именно FIS Collection Platform, которая за время своего существования смогла зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.

С помощью такой системы можно автоматизировать исполнительное и судебное производство, а также работу со списаниями, продажами и банкротством. Если вам нужно будет уточнить информацию в той или иной области, то на сегодняшний день вы можете воспользоваться консультацией со стороны специалистов, которые работают на сайте, предлагая воспользоваться такой системой на выгодных условиях.

За 15 лет такая организация смогла значительно расшириться, охватывая большое количество областей, смежных с взысканием. Тут наблюдается интеграция с современными инструментами и сервисами, появилась возможность удовлетворять запросы Банка России и информационной безопасности.

Каждый, кто решит воспользоваться такой услугой, может быть уверен в том, что тут ему будут предоставлена только качественная помощь от специалистов, которые уже не первый год специализируются в этом направлении. Ранее было разработано обычно приложение, в котором хранилась информация по кредитам и клиентам. Теперь появилась система, которая способна покрывать любые из стадий взыскания задолженности.

Каждый из вас теперь имеет возможность перейти на официальный портал такой системы уже сейчас, где у него будет возможность в любое удобное время изучить всю представленную информацию, а также скачать такое приложение на выгодных для себя условиях. Тут вниманию каждого из вас предлагается практичное руководство, с помощью которого можно автоматизировать работу с просроченными задолженностями.

Вы можете получить такое приложение совершенно бесплатно, сокращая при этом все возможные издержки на взыскания в три раза после того, как будут внедряться рекомендации. Если у вас будут оставаться вопросы, нужно будет уточнить ту или иную информацию, то сегодня вы можете воспользоваться консультацией со стороны специалистов, которые с готовностью окажут помощь в этом направлении. Доверяя работу профессионалам, вам не придется больше сомневаться в качестве и надежности полученного результата.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.