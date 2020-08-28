Эксперты ФоРГО считают, что "Единая Россия" по-прежнему является главным субъектом российской партийной системы Политика

Партия "Единая Россия" по-прежнему является главным субъектом российской партийной системы, отмечается в докладе Фонда развития гражданского общества "Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и депутатов региональных парламентов в 2020 г. Сценарии кампаний и прогноз результатов".

Как сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФоРГО, аналитики фонда считают, что поведение избирателей, их подход к принятию электорального решения, становится более рациональным. Вера в то, что вслед за сменой руководителя жизнь в регионе улучшится, уступает место умному выбору адекватных администраторов и политиков. Причем оба эти качества равнозначны – для уверенной победы нужно быть и технократом, и политиком.

Оценивая специфику текущей избирательной кампании, глава ФоРГО Константин Костин, заявил, что произошло "изменение запроса на обновление власти". "На первый план выходит оценка вклада главы в развитие региона и улучшение качества жизни его населения", - добавил эксперт.

Анализ выборов в представительные органы власти, по мнению ведущих российских политтехнологов, показывает, что "Единая Россия" по-прежнему является главным субъектом российской партийной системы. Прогнозируя результаты ЕДГ 13 сентября, они полагают, что даже в тех регионах, где "единороссы" получат снижение количества мандатов, они сформируют фракции большинства.

Соглашаясь с прогнозом коллег, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов обращает внимание на то, что сохраняющееся лидерство "Единой России" обусловлено несколькими факторами. "Во-первых, это глубокая интегрированность партии в систему исполнительных органов власти. Во-вторых, это мощная ресурсная и инфраструктурная база, которой располагает партия. В-третьих, это способность партии удерживать контроль над актуальной социальной повесткой", - отметил Евгений Семенов.

"Весной этого года, в период распространения COVID-19, основные парламентские партии "впали в ступор", утратили активность, а "Единая Россия" начала действовать. Партия создала волонтерское движение, развернула программу помощи и привязала к себе отдельные социальные группы. Очевидно, что это создало ей определенные электоральные преимущества, которые проявятся в ЕДГ", - подытожил политолог, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО.

Полный текст доклада опубликован на сайте ФоРГО http://civilfund.ru/mat/view/118