Мониторинг доступности услуг связи и интернета проходит в Нижегородской области Общество

Фото: НРО "Единой России"

В Нижегородской области проходит общественный мониторинг услуг связи и интернета в рамках федерального партийного проекта "Народный контроль". Главная задача – оценить их доступность в населенных пунктах, в том числе с численностью от 100 до 500 человек, пояснили в нижегородском региональном отделении партии "Единая Россия".

Как отметил региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Роман Танчук, пандемия, режим самоизоляции и непосредственно переход на дистанционное обучение показали, что в отдаленных населенных пунктах есть некоторые проблемы с наличием устойчивой мобильной связи и интернета.

"Конечно же, этот вопрос нельзя оставлять без внимания. Потому что интернет сегодня – это не просто доступ к различным интересным и развлекательным ресурсам, а жизненно важная необходимость. Особенно, в непростых условиях в последние полгода. Это касается буквально всех сфер жизни: здравоохранения, образования, ЖКХ и многих других. Сегодня благодаря информационным технологиям люди решают множество своих проблем, где бы они ни находились - работают, учатся, записываются к врачу, коммуницируют в дистанционном формате. И поэтому необходимо, чтобы этот ресурс был доступен всем", - подчеркнул координатор партпроекта.

В рамках мониторинга было проверено более 130 населенных пунктов Нижегородской области. Активисты партпроекта проверяли наличие покрытия оператором сотовой связи и определяли ее поколение. Также они оценивали возможность совершить звонок и выйти в интернет.

"Мы провели мониторинг, благодаря которому сейчас понимаем, где есть слабые места, какие населенные пункты не охвачены качественной связью. Данную информацию мы доведём до руководителей муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, чтобы вместе, сообща, найти пути решения и создать условия для обеспечения наших граждан качественной связью и скоростным интернетом", - заявил Роман Танчук.

На данный момент формируется список населенных пунктов, в которых нет доступа к сети Интернет и услугам сотовой связи. По итогам мониторинга будут направлены обращения в органы местного самоуправления и региональные органы исполнительной власти.

Напомним, в апреле были приняты поправки в Федеральный закон "О связи". Они предусматривают оптимизацию оказания услуг связи и повышение их доступности для населения. Это устраняет цифровое неравенство, так как населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек должны быть обеспечены доступом к услугам операторов сотовой связи и точками Wi-Fi.