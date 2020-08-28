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Общество

Наибольшее число потерявшихся в Нижегородской области зарегистрировано в июле

28 августа 2020 13:08  [95] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Наибольшее число потерявшихся в Нижегородской области зарегистрировано в июле. Об этом рассказал журналистам руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин 28 августа 2020 года.

За 7 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 243 случая пропажи людей. Из них треть - 74 человека - пропали только в июле.

Сергей Шухрин предположил, что это связано с действием длительного режима самоизоляции для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. Люди устали сидеть дома и пошли исследовать новые места, считает руководитель поисково-спасательного отряда. Кроме того, отметил он, лето - это сезон "детей-бегунков" (сбегающих от родителей) и грибников. Добавим, что в лесу с начала года потерялся 81 человек.

Из общего числа потерявшихся найдено 219 человек (193 - живыми), 23 нижегородца до сих пор считаются пропавшими. В июле потерялись 13 человек.

Больше всего заявок о пропаже людей поступает волонтёрам из Нижнего Новгорода (71 с начала года), Дзержинска (26), Бора (25), Павлова (12), Кстова (10) и Выксы (10).

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