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Экономика

Чистая прибыль банка "Открытие" увеличилась до 24,4 млрд рублей

28 августа 2020 14:29  [72] Экономика

Банк "Открытие" показал рост активов, обеспеченный притоком средств клиентов по итогам 7 месяцев 2020 года. Как пояснили в пресс-службе банка, по объемам выдач кредитов в июле банк вернулся на докризисный уровень благодаря восстановлению рыночного спроса, что является следствием эффективной работы банка несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

 

Основные результаты банка "Открытие" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за июль 2020 года:

Активы банка в июле увеличились на 23 млрд рублей, или на 1% до 2,5 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов в июле вырос на 78 млрд рублей, или на 5% (+4% без учета валютной переоценки), в том числе за счет роста портфеля юридических лиц на 68 млрд рублей (+6%), а также за счет роста розничных кредитов на 10 млрд рублей (+2%). Объемы выдач кредитов в июле достигли среднемесячного уровня первого квартала 2020 года.

Средства частных клиентов увеличились в июле на 18 млрд рублей или на 2% (+1% без учета валютной переоценки).

Чистая прибыль банка "Открытие" за июль составила 0,6 млрд рублей.

Операционные доходы (до отчислений в резервы) в июле составили 8,7 млрд рублей, что на 20% выше показателя предыдущего месяца. Основными драйверами роста стали процентные и комиссионные доходы от клиентского бизнеса, а также чистый торговый результат.

Основные результаты банка "Открытие" за 7 месяцев 2020 года:

По итогам 7 месяцев активы банка "Открытие" выросли на 193 млрд рублей (+8%) до 2,5 трлн рублей.

Чистая прибыль банка по итогам 7 месяцев составила 24,4 млрд рублей (29,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). На снижение прибыли повлияли созданные банком резервы на возможные потери (эффект - 5,5 млрд рублей).

Процентные доходы по кредитному портфелю, которые являются одним из ключевых источников доходов банка, выросли на 31% до 62,5 млрд рублей. При этом темп роста процентных доходов банка превысил рост процентных расходов.

СПРАВКА:

Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.

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