Делегация Арзамасского приборостроительного завода провела переговоры о сотрудничестве на форуме "Армия-2020" Бизнес

Фото: Александр Барыкин

Делегация Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина приняла участие в VI международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот" (г.Кубинка). Участники форума провели переговоры о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе предприятия.

Стенд АО "АПЗ" в этом году стал больше, расширилась и номенклатура представленных изделий: БПЛА "Грач", электромеханический привод на основе ролико-винтовой пары, образцы динамически настраиваемого гироскопа (ДНГ и ДНГУ), волоконно-оптического гироскопа (ВОГ), шарико-винтовой пары (ШВП), бесконтактного моментного электродвигателя (ДБМ-38), а также антистатическая тара для хранения и транспортировки радиоэлементов.

Также были представлены медицинский аппарат "Миотон-М" и новинка – бактерицидный рециркулятор. Кроме того, на конкретных примерах изделий презентованы возможности производств: инструментального, литейного, по переработке пластмасс.

Экспозицию АПЗ посетили представители органов власти, предприятий и организаций многих регионов России и стран зарубежья. В том числе официальная делегация Нижегородской области и промышленников региона во главе с первым заместителем губернатора Евгением Люлиным и министром промышленности, торговли и предпринимательства Максимом Черкасовым.

Генеральный директор АО "Социум-А" Руслан Ашурбейли специально прибыл осмотреть заводские экспонаты. Некоторые из них являются результатом внутреннего сотрудничества в холдинге. Например, в кооперации производится бактерицидный рециркулятор: собирается он на АПЗ, а комплектуется корпусами от ООО "ФазАР".

С намерением наладить взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах производства в гости к приборостроителям прибыла делегация из Удмуртии. По итогам встречи составлен протокол для подготовки официальных предложений с обеих сторон.

"Впервые на нашем стенде представлены отдельные заводские подразделения и их продукция. АПЗ имеет хорошие производственные возможности по литью, механообработке и изготовлению изделий из пластмасс. Судя по большому количеству посетителей нашего стенда, это интересно участникам. Мы провели ряд переговоров, в том числе со старыми и новыми поставщиками, потенциальными заказчиками, руководителями регионов. Говорить об итогах пока рано. Но в целом перспективы хорошие. По крайней мере, загрузка нашего предприятия на 2021-22 годы сохранится на том же уровне, что в 2018-19 годах", рассказал генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин.

"В этот раз наш стенд безусловно привлекает внимание. Так, по нашему беспилотнику состоялись активные переговоры с белорусскими коллегами, которые уже имеют опыт в создании беспилотного аппарата на вертолетной платформе. Это сотрудничество даст нам новый импульс в продолжении работ. Наши новые технологические возможности в изготовлении отдельных элементов, блоков, узлов также вызывают интерес у предприятий ОПК", - добавил председатель Совета директоров АО "АПЗ", председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

"В этом году мы не только расширили номенклатуру выставочных изделий, но и презентуем здесь свои услуги по литью, механообработке, производству изделий из пластмасс. В частности, представляем отливки сложной конфигурации, изготовленные разными методами: литьем в землю, по выплавляемым моделям и под давлением на литьевых машинах. В целом наша цель участия в "Армии" – прозондировать рынок производителей ракетной и авиакосмической техники", - поделился впечатлениями директор по производству АО "АПЗ" Алексей Телегин.