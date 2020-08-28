Как получить паспорт Сент-Китс и Невиса не покидая родину?

Многие бизнесмены из Российской Федерации всерьез рассматривают возможность получения карибского паспорта за инвестиции. Документ позволит уменьшить и оптимизировать налоговую нагрузку, свободно путешествовать и создать надежный форпост в спокойной безопасной стране. Эксперты рекомендуют обратить внимание на гражданство Сент-Китс и Невис как на одно из наиболее выгодных предложений в регионе.

Паспорт за инвестиции оформляется в кратчайшие сроки – от 3 до 6 месяцев. Экзамены на знание истории и языка не проводятся, собеседование в посольстве тоже. Полноценное юридическое сопровождение в получении гражданства оказывают лицензированные компании-посредники. Инвестору не нужно приезжать на острова – процедура полностью дистанционная.

Кто может получить инвестиционный паспорт Сент-Китс и Невис?

В условиях программы оформления экономических паспортов правительства Сент-Китс и Невис нет сюрпризов для заявителей – требования стандартные. Инвестор должен быть:

совершеннолетним;

без проблем с законом (как в прошлом, так и в настоящем);

с легально заработанным капиталом.

Любой соискатель возрастом от 18 лет проходит проверку биографии и репутации, которую выполняет независимая комиссия. Одновременно с основным заявителем процедуру получения гражданства Сент-Китс и Невис могут проходить и его близкие:

супруг (либо супруга);

дети;

мама и папа.

Все родственники должны пребывать в юридическом статусе финансово зависимых лиц, то есть быть иждивенцами. Этот факт необходимо подтвердить документами.

Сколько нужно заплатить, чтобы стать участником программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис?

Финансовые условия программы получения паспорта Сент-Китс и Невис за инвестиции весьма приемлемые. Заявитель может выбрать одну из двух возможных схем вложения средств:

разовая благотворительная дотация на счет государственного Фонда – от 150 тысяч долларов США (не возвращается);

приобретение объекта недвижимости из списка курортных объектов, которые утверждают чиновники, – от 400 тысяч долларов США (можно продать по истечении определенного срока).

Чтобы сохранить статус гражданина Сент-Китс и Невис, необходимо владеть объектом недвижимого имущества в течение 5 лет.

Обратите внимание, что при инвестировании в недвижимость допустима покупка объекта стоимостью от 200 тысяч долларов США, но в этом случае объект необходимо удерживать в собственности 7 лет (вместо 5 при покупке за 400 тысяч долларов).

Инвестору следует учитывать ряд дополнительных затрат: государственные пошлины и сборы, услуги местного нотариуса и агентства, налоги. Если паспорт Сент-Китс и Невис получают и родственники, их участие просчитывается по отдельному тарифу.

Что дает паспорт Сент-Китс и Невиса?

Приобрести экономическое гражданство в кризисные времена – значит получить бессрочную страховку на будущее. Не секрет, что карибские паспорта обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые высоко ценят иностранные инвесторы. Гражданство Сент-Китс и Невис открывает перед деловым человекам перспективу безвизовых путешествий по 154 странам мира. Благодаря мягкому, продуманному до мелочей налоговому законодательству можно выполнить реструктуризацию и оптимизацию налоговой нагрузки, грамотно масштабировать бизнес, существенно снизить валютные риски имеющихся активов.

Жесткие требования по срокам проживания на территории островов Сент-Китс и Невис отсутствуют. Все юридические и организационные моменты берет на себя лицензированное миграционное агентство, а значит, инвестор экономит не только время, но и нервы.

Анализируя все вышесказанное, можно смело сказать, что карибский паспорт – это прекрасная альтернатива гражданству ЕС. Короткие сроки оформления и относительно невысокий порог инвестиций делают его чрезвычайно выгодным предложением.

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