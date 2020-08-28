Неизвестные слили нефтеотходы на Бурнаковке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Регион52

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Неизвестные слили нефтеотходы вблизи микрорайона Бурнаковский в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Накануне нижегородец разместил в группе в соцсети ВКонтакте фотографии "озера из мазута".

"Огромная черная жижа сильно пахла", – написал он.

В минэкологии подтвердили этот факт, сообщив, что неустановленными лицами произведен слив нефтесодержащих отходов на почву.

Это является нарушением ч. 2 ст. 8.6 КоАП - "уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления".

Данная информация направлена в Межрайонное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия для принятия мер.