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Бизнес

Чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья в I полугодии увеличилась незначительно

28 августа 2020 17:19  [26] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья в I полугодии 2020 года по РСБУ увеличилась на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 5,1 млрд рублей. Такие данные следуют из ежеквартального отчета компании.

Прибыль до налогообложения при этом сократилась на 1,6% и составила 6,48 млрд рублей. Выручка МРСК Центра и Приволжья в январе-июне снизилась на 1% - до 46,986 млрд рублей, прибыль от продаж составила 6,776 млрд рублей, что на 9% меньше, чем год назад.

Кредиторская задолженность компании увеличилась с начала 2020 года на 1,4% и составила на 1 июля 13,689 млрд рублей, дебиторская задолженность также выросла на 16,6% - до 28,484 млрд рублей.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

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