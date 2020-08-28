"Акция "Диктант Победы" станет важным событием Года памяти", - Иван Калмыков Политика

Председатель регионального общественного совета проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Иван Калмыков пригласил нижегородцев принять участие в акции "Диктант Победы"

"В 2020 году мы неоднократно обращались к теме сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне, о фронтовиках и тружениках горьковского тыла. Нижний Новгород собрал 846 тысяч подписей и получил звание "Город трудовой доблести". Прошел Марш Победы, был открыт памятник труженикам тыла в Кремле, появляются тематические граффити, издаются книги о трудовом подвиге наших земляков", - Иван Калмыков.



Он отметил, что важным событием Года памяти и славы станет акция "Диктант Победы". "Мне довелось быть ведущим этого мероприятия на площадке Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в прошлом году. Уверен, гости надолго запомнили пламенные выступления фронтовиков Владимира Алексеевича Герасимова и Евгения Ивановича Макарова. Примечательно, что два месяца назад эти уважаемые ветераны стали Почетными гражданами Нижнего Новгорода", - поделился впечатлениями председатель регионального общественного совета проекта "Историческая память".

"Чтобы помнить, нужно знать. Факты, даты, славные имена - их знание и понимание позволяет нам с полным правом считать себя наследниками Великой Победы. Задания Диктанта, как правило, несложные, но разноплановые. Они будут интересны представителям всех поколений. Думаю, что кого-то пережитые эмоции подвигнут к тому, чтобы глубже узнать историю страны, родного города, своих предков. Призываю всех нижегородцев принять самое живое участие в "Диктанте Победы"", - обратился он к нижегородцам.

Напомним, 3 сентября 2020 года в Нижегородской области пройдет всероссийская патриотическая акция "Диктант Победы", посвященная Великой Победе. Акция проводится в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".