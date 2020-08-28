Грузовикам на год ограничат въезд в Навашино Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства

Въезд в Навашино для грузового транспорта будет ограничен на протяжении года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ограничения будут действовать с 28 сентября 2020 года до 30 сентября 2021 года. Речь идет об автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород на участке от пересечения ул. Трудовой и ул. Заречной в Навашине до пересечения автомобильных дорог 22К-0039 и 22К-0125 в д. Покров.

Данный участок можно миновать по временной дороге.

Как пояснили в правительстве, ограничения обусловлены строительством моста через реку Велетьму.